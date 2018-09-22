Амурский театр драмы гастролирует в Якутске с аншлагами

В Якутске с аншлагами проходят гастроли Амурского театра драмы, проект реализуется в рамках федеральной программы «Большие гастроли». Амурчане представляют на выезде 10 лучших спектаклей из своего репертуара. В то же время в Благовещенске гастролирует драматический театр Якутии.

На пресс-конференции в Якутске директор амурского театра Татьяна Бедина рассказала журналистам, что поддерживает идею государственного советника Якутии Андрея Борисова о создании единого театрального фестиваля на Дальнем Востоке.

На одной из открытых видеоконференцсвязей с Москвой по вопросу продвижения проекта поддержки театров малых городов Татьяна Бедина выступила перед представителями Минкультуры России и Союза театральных деятелей, сообщает информагентство «ЯСИА». Она предложила создать на Дальнем Востоке «плавающий» театральный фестиваль. Ее выступление отметил актер и худрук Театра наций Евгений Миронов. Позже на Сахалине Евгений Миронов, проводя свой театральный фестиваль, заявил, что у него есть идея создать международный фестиваль, куда бы съезжались сильнейшие театры Азии – Японии, Кореи, Китая.

У Амурского театра драмы уже был опыт проведения крупного фестиваля в начале 2000-х годов в Благовещенске, куда приехал и Русский драмтеатр Якутии. Якутский театр тогда произвел фурор своим спектаклем «Одиссея инока якутского» Владимира Федорова в постановке Андрея Борисова, пишет Наталья Наделяева в рубрике «Культпросвет».

«Мы готовы для начала, например, у себя принять такой масштабный фестиваль, потом это может быть Хабаровск, и, конечно, Якутск. Мне даже приятно, учитывая масштаб личности Андрея Борисова, что наши с ним мысли созвучны. Идея создания единого театрального фестиваля витает в воздухе, ведь Андрей Саввич не мог слышать моего выступления. Возможно, было бы неплохо создать Ассоциацию директоров дальневосточных театров, которая могла бы выступить соучредителем этого мероприятия», – заявила Татьяна Бедина.

Ранее государственный советник Якутии Андрей Борисов высказал идею создать на Дальнем Востоке единый театральный фестиваль. Предложение было озвучено отчасти в противовес предложению Евгения Миронова «бросить усилия» на программу по развитию театрального искусства Дальнего Востока и провести в начале декабря фестиваль «Территория Сахалин». Андрей Борисов тогда подчеркнул, что в Якутии уже давно существует такой кочующий фестиваль – «Желанный берег».

Амурчане в рамках своих гастролей в Якутске показывают полюбившиеся зрителям постановки: «Ночь перед Рождеством», «Сокровища старого пирата», «Тартюф, или Обманщик», «Бамбуковый остров», «Любовь и голуби», «Иван Седьмой», «Палата бизнес-класса», «Рыцарские страсти», «Пиковая дама», «Горький хлеб Албазина».

Стартовали гастроли классикой «Ночь перед Рождеством».

«Символично, что одновременно на две сцены в самом начале спектаклей вышли: в Благовещенске – Александр Пушкин, а в Якутске – Николай Гоголь. Якутские зрители веселый, разухабистый спектакль амурчан "Ночь перед Рождеством" Гоголя приняли на "ура". Спектакль, действительно, оказался очень юморным, музыкальным и красочным», – сообщает агентство «ЯСИА».

Довольны приемом и артисты амурского театра.

«Встретили нас очень хорошо. В якутском театре работают очень доброжелательные люди. Город неизбалован гастролерами. Но здесь есть три театра, оперы и балета, ТЮЗ, Русский и Саха театр на якутском языке. Город театральный, зритель думающий, внимательный, чуткий, воспитанный. Из нашего репертуара сразу стали востребованы известные произведения и школьная программа: "Любовь и голуби", "Пиковая дама", "Ночь перед Рождеством". Гоголь здесь оказался так востребован, было очень много коллективных школьных заявок, что на 26 сентября в 18 часов мы произвели замену спектакля. Вместо заявленного "Тартюфа" будет "Ночь перед Рождеством"», – рассказала администратор Амурского театра драмы Марина Воробушкина.