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22сентября
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сегодня, 17:43 1

Благовещенский «Голливуд» попал на Pikabu

Благовещенский «Голливуд» попал на Pikabu

Новый арт-объект HOLLYWOOD, который появился в микрорайоне Благовещенска, засветился на страницах популярного российского развлекательного интернет-портала Pikabu. Один из пользователей опубликовал фотографию из столицы Приамурья. Этот пост собрал более 3 тысяч плюсов.

«"Голливуд", который мы заслужили. Именно тут должны жить Михалков, Бондарчук, Андреасян и прочие», – отметил один из пользователей. Другой заметил, что создание таких букв не было простым делом. «Пенопласт, много свободного времени и наличие вольфрамовой нитки. Скорее всего, это дело рук креативного товарища из рекламного агентства, который живет где-то недалеко от места фото», – ответили ему.

Разместили пользователи в комментариях к публикации и такую фотографию:

Еще один пользователь вспомнил журналиста, блогера и общественного деятеля Илью Варламова, который, бывал в Благовещенске. Комментатор отметил, что Варламову понравился бы этот арт-объект.

Просмотров всего: 821

#жизнь


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Комментарии
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  • vladmatkov

    vladmatkov
    1 час назад

    Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помeленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров.Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг --- http://xx.org.ua/blogdk

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