Благовещенский «Голливуд» попал на Pikabu

«"Голливуд", который мы заслужили. Именно тут должны жить Михалков, Бондарчук, Андреасян и прочие», – отметил один из пользователей. Другой заметил, что создание таких букв не было простым делом. «Пенопласт, много свободного времени и наличие вольфрамовой нитки. Скорее всего, это дело рук креативного товарища из рекламного агентства, который живет где-то недалеко от места фото», – ответили ему.

Разместили пользователи в комментариях к публикации и такую фотографию:

Еще один пользователь вспомнил журналиста, блогера и общественного деятеля Илью Варламова, который, бывал в Благовещенске. Комментатор отметил, что Варламову понравился бы этот арт-объект.