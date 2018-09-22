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22сентября
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сегодня, 17:02 6

Территория в районе парка Дружбы в Благовещенске превратилась в болото

Территория в районе парка Дружбы в Благовещенске превратилась в болото

Вечером 21 сентября и утром 22 сентября в Благовещенске шел дождь. Это привело к тому, что территория в районе перекрестка улицы Мухина и Игнатьевского шоссе превратилась в болото. Об этом ИА «Амур.инфо» рассказала одна из жительниц города и предоставила фотографии.

Эти снимки были сделаны утром 22 сентября. «Грязь, все раскисло», – констатирует горожанка. В этих местах, говорит она, нет асфальта, но машины ездят, что еще больше усугубляет ситуацию. Подойти к перекрестку Мухина – Игнатьевское шоссе становится сложно.

«Еще когда грязи нет, сухая земля, там можно идти. А сейчас вот такая ерунда», – отмечает благовещенка.

Об этом месте ИА «Амур.инфо» уже писало в 2016 году. Тогда тоже наблюдалась похожая картина.

Информагентство намерено получить комментарий по этому поводу в пресс-службе администрации Благовещенска в понедельник, 24 сентября.

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#жизнь #транспорт


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Комментарии
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  • farfalla

    farfalla
    2 часа назад

    Там давно такая картина. Все усугубилось изначально после реконструкции перекрестка Мухина/Игнатьевское, после которго администрация обещала "следующим летом" восстановить разбитый техникой участок. А потом там порыв трубы искали, раскапывали все и копать продолжают раз в пол года стабильно.

  • Лютцов

    Лютцов
    2 часа назад



    Информагентство намерено получить комментарий по этому поводу в пресс-службе администрации Благовещенска в понедельник, 24 сентября



    Баба Валя наверняка и в этот раз ничего не скажет, как это уже бывало с запросом по поводу того, зачем нужно было уничтожать целое и ровное дорожное покрытие в тех местах.

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    До морозов дотянут, потом грязь не найдут.

    И нет проблемы.

  • V.M.

    V.M.
    1 час назад

    и каток устроят...

  • Dr.Moro

    Dr.Moro
    1 час назад

    Вот шизофрения администрация

  • vladmatkov

    vladmatkov
    1 час назад

    Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помeленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров.Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг --- http://xx.org.ua/blogdk

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