Территория в районе парка Дружбы в Благовещенске превратилась в болото

Вечером 21 сентября и утром 22 сентября в Благовещенске шел дождь. Это привело к тому, что территория в районе перекрестка улицы Мухина и Игнатьевского шоссе превратилась в болото. Об этом ИА «Амур.инфо» рассказала одна из жительниц города и предоставила фотографии.

Эти снимки были сделаны утром 22 сентября. «Грязь, все раскисло», – констатирует горожанка. В этих местах, говорит она, нет асфальта, но машины ездят, что еще больше усугубляет ситуацию. Подойти к перекрестку Мухина – Игнатьевское шоссе становится сложно.

«Еще когда грязи нет, сухая земля, там можно идти. А сейчас вот такая ерунда», – отмечает благовещенка.

Об этом месте ИА «Амур.инфо» уже писало в 2016 году. Тогда тоже наблюдалась похожая картина.

Информагентство намерено получить комментарий по этому поводу в пресс-службе администрации Благовещенска в понедельник, 24 сентября.