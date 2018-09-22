Якутский театр показал в Благовещенске цирк

В Благовещенске продолжаются гастроли Государственного академического Русского драматического театра имени Пушкина (Якутия). Очередной постановкой, которую представили горожанам, стали «Бременские музыканты».

Это хорошо знакомая всем история о дружбе, взаимовыручке и любви. За основу музыкальной постановки «Бременские музыканты» была взята одноименная сказка братьев Гримм. Юные зрители увидели известных героев: Короля, Принцессу, влюбленного в нее циркового артиста Трубадура, его верных друзей: Кота, Осла, Пса, Петуха, а также других персонажей.

Динамики спектаклю добавляла активная работа со зрителями. Разбойники неожиданно напали из зала, раззадорив публику. А потом один герой кидал другому кольца на сцену, а тот ловил их головой. Сыщик ходил по залу и рассматривал в свою лупу малышей.

На сцене герои показали даже разные цирковые жанры. Были фокусы, жонглирование, клоунада, артисты выстраивали гимнастические фигуры. Все это очень эффектно дополняло классическую музыкальную сказку. Спектакль продолжался чуть больше часа, и на поклоне артисты получили горячие аплодисменты.

В репертуаре якутского театра – еще два детских спектакля. 23 сентября в 11 часов покажут «Сказку о царе Салтане», 24 сентября в 11 часов состоится спектакль «Приключения Алисы».

Подробнее о постановке «Бременские музыканты» читайте в рубрике «Культпросвет».