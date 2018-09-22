Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22сентября
Предыдущая новость
сегодня, 15:02 0

Проблемой с дальневосточным гектаром в Дубовке может заняться прокуратура

Проблемой с дальневосточным гектаром в Дубовке может заняться прокуратура
Фото: gzt-sv.ru

И.о. главы города Свободный Владимир Константинов прокомментировал ситуацию в районе Дубовка, где возник конфликт по поводу выделения под дальневосточный гектар целой сопки. Соответствующую информацию Константинов донес до жителей Дубовки во время встречи с ними.

И.о. главы города объяснил, что земля предоставлена по федеральному закону и у него нет полномочий эту землю забрать, пишет «Алексеевский городской сайт» 22 сентября.

«Я могу инициировать проверку прокуратурой на предмет законности о выделении данного участка», – предложил и.о. градоначальника. Как отмечается, дубовцы возлагают на это большую надежду.

Как сообщало Амур.инфо, дальневосточный гектар на этой сопке получило частное лицо. Территория оказалась огорожена, и дубовцы больше не могут ходить, например, за грибами. Местные жители всегда считали эту сопку своей и возмущены данной ситуацией.

«Алексеевский городской сайт» отмечает, что гектар здесь получил не амурчанин – это житель Краснодарского края.

Просмотров всего: 70

#Свободный


Происшествия 5

В семье из Свободного, где болеют сын и муж, дочка попала в реанимацию

Происшествия

При пожаре в Свободном пострадал человек
Экономика 5

Свои на стройке века: жители региона об участии в строительстве Амурского ГПЗ
Происшествия

Два человека пострадали при столкновении грузовика и легковушки в Свободном (видео)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь