Проблемой с дальневосточным гектаром в Дубовке может заняться прокуратура

Фото: gzt-sv.ru

И.о. главы города Свободный Владимир Константинов прокомментировал ситуацию в районе Дубовка, где возник конфликт по поводу выделения под дальневосточный гектар целой сопки. Соответствующую информацию Константинов донес до жителей Дубовки во время встречи с ними.

И.о. главы города объяснил, что земля предоставлена по федеральному закону и у него нет полномочий эту землю забрать, пишет «Алексеевский городской сайт» 22 сентября.

«Я могу инициировать проверку прокуратурой на предмет законности о выделении данного участка», – предложил и.о. градоначальника. Как отмечается, дубовцы возлагают на это большую надежду.

Как сообщало Амур.инфо, дальневосточный гектар на этой сопке получило частное лицо. Территория оказалась огорожена, и дубовцы больше не могут ходить, например, за грибами. Местные жители всегда считали эту сопку своей и возмущены данной ситуацией.

«Алексеевский городской сайт» отмечает, что гектар здесь получил не амурчанин – это житель Краснодарского края.