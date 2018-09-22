При пожаре в Бурее спасен мужчина

Фото: 1ul.ru

Утром 22 сентября в поселке Бурея Бурейского района был пожар на частном подворье: горел жилой дом. Когда пожарные прибыли на место, пламя уже вовсю бушевало – огнем была объята веранда. На ликвидацию открытого горения ушло 7 минут.

При пожаре огнеборцы спасли 37-летнего мужчину. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, медицинская помощь ему не потребовалась. В результате пожара веранда повреждена по всей площади, также закопчена квартира. В тушении были задействованы два боевых расчета пожарно-спасательной части № 56 поселка Бурея. Отчего возник пожар, предстоит выяснить.

Просмотров всего: 72

#пожары #происшествия

Александр Авдеев