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22сентября
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сегодня, 14:15 0

При пожаре в Бурее спасен мужчина

При пожаре в Бурее спасен мужчина
Фото: 1ul.ru

Утром 22 сентября в поселке Бурея Бурейского района был пожар на частном подворье: горел жилой дом. Когда пожарные прибыли на место, пламя уже вовсю бушевало – огнем была объята веранда. На ликвидацию открытого горения ушло 7 минут.

При пожаре огнеборцы спасли 37-летнего мужчину. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, медицинская помощь ему не потребовалась.

В результате пожара веранда повреждена по всей площади, также закопчена квартира.

В тушении были задействованы два боевых расчета пожарно-спасательной части № 56 поселка Бурея.

Отчего возник пожар, предстоит выяснить.

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#пожары #происшествия


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