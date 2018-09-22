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22сентября
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сегодня, 13:01 6

В Благовещенске появился свой «Голливуд» (фото)

В Благовещенске появился свой «Голливуд» (фото)
Фото: instagram.com/mreporter_blg

Несколько инстаграм-пабликов Благовещенска сообщили, что в микрорайоне появился необычный арт-объект. Это буквы, составляющие слово HOLLYWOOD. Причем они находятся на участке, где, по-видимому, ведутся земляные работы. Все вместе это напоминает памятный знак, который находится на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе, США.

Указан и адрес, где расположен объект: улица Студенческая, 49. Фотограф ИА «Амур.инфо» выехал по этому адресу и убедился, что буквы действительно находятся там.

Кто установил эти буквы и что он этим хотел сказать, пока неизвестно. Но, судя по комментариям в социальных сетях, загадочная надпись горожанам понравилась. «Очень креативно», – заметил один из них.

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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    видимо надолго надпись

  • Кукумбер

    Кукумбер
    2 часа назад

    Лучше бы детям-ветеранам раздали!

  • Alei

    Alei
    2 часа назад

    Неделей ранее там было - СОЛНЦЕ НЕ ЗА ГОРАМИ.

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Кукумбер

    Лучше бы детям-ветеранам раздали!



    Дети-ветераны????



    А для чего им землю раздавать?



  • Рив Норин

    Рив Норин
    53 минуты назад

    Да у нас весь город сплошной голливуд.

  • yurkakent

    yurkakent
    52 минуты назад

    У АИ есть фотограф???). А то обычно фото с разных сайтов.

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