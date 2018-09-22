В Благовещенске появился свой «Голливуд» (фото)

Фото: instagram.com/mreporter_blg

Несколько инстаграм-пабликов Благовещенска сообщили, что в микрорайоне появился необычный арт-объект. Это буквы, составляющие слово HOLLYWOOD. Причем они находятся на участке, где, по-видимому, ведутся земляные работы. Все вместе это напоминает памятный знак, который находится на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе, США.

Указан и адрес, где расположен объект: улица Студенческая, 49. Фотограф ИА «Амур.инфо» выехал по этому адресу и убедился, что буквы действительно находятся там.

Кто установил эти буквы и что он этим хотел сказать, пока неизвестно. Но, судя по комментариям в социальных сетях, загадочная надпись горожанам понравилась. «Очень креативно», – заметил один из них.