В семье из Свободного, где болеют сын и муж, дочка попала в реанимацию

Фото: gzt-sv.ru

«Три дня назад у дочки заболел живот, – рассказала ИА "Амур.инфо" мать семейства Ярослава Мешенчук. – В частной клинике города Свободного нам поставили просто гастрит, отравление. Выписали кучу лекарств. Ребенок еще сутки промучился. Она жаловалась, что живот болит. Я не выдержала, и мы поехали в больницу. Нас сразу же перевели в реанимацию, из Благовещенска отправили за нами машину. В этот же день нас привезли в Благовещенск. У ребенка, оказалось, лопнул аппендицит, перитонит. Тяжелое состояние уже было, потому что затянули, "спасибо" свободненским врачам, частным клиникам».

В настоящее время мама с дочкой находятся в Амурской областной детской клинической больнице в Благовещенске. Эмилия в реанимации, ее состояние тяжелое, говорит Ярослава. Девочке сделали операцию, но не обошлось без происшествия – был случайно порезан мочевой пузырь, и его пришлось зашивать.

«Нас спрашивали о том, сколько, какие средства нужны. Мы не можем сказать определенные рамки, что нам нужно, там, 10, 20 или 30 тысяч», – отмечает Ярослава. Она говорит, что обо всех собранных деньгах семья отчитывается в социальных сетях. В случае если останутся лишние деньги, их перечислят в детский фонд в Благовещенске.

Сейчас семье нужны средства на перелет сына в Тюмень, мужа – в Москву и обратно, а также на проживание там и питание (Ярослава полетит с сыном в Тюмень).

Реквизиты для оказания помощи семье Мешенчук: карта Сбербанка, № 2202 2020 7325 6681, привязана к мобильному телефону Ярославы Мешенчук 8-914-600-87-07.