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22сентября
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сегодня, 12:18 5

В семье из Свободного, где болеют сын и муж, дочка попала в реанимацию

В семье из Свободного, где болеют сын и муж, дочка попала в реанимацию
Фото: gzt-sv.ru

Беда снова постучалась в двери семьи Мешенчук из города Свободного, где воспитывается страдающий от эпилепсии 6-летний сын, а у отца семейства выявили рак. Двухлетняя дочь Эмилия попала в реанимацию: у ребенка возник перитонит на фоне лопнувшего аппендицита.

«Три дня назад у дочки заболел живот, – рассказала ИА "Амур.инфо" мать семейства Ярослава Мешенчук. – В частной клинике города Свободного нам поставили просто гастрит, отравление. Выписали кучу лекарств. Ребенок еще сутки промучился. Она жаловалась, что живот болит. Я не выдержала, и мы поехали в больницу. Нас сразу же перевели в реанимацию, из Благовещенска отправили за нами машину. В этот же день нас привезли в Благовещенск. У ребенка, оказалось, лопнул аппендицит, перитонит. Тяжелое состояние уже было, потому что затянули, "спасибо" свободненским врачам, частным клиникам».

В настоящее время мама с дочкой находятся в Амурской областной детской клинической больнице в Благовещенске. Эмилия в реанимации, ее состояние тяжелое, говорит Ярослава. Девочке сделали операцию, но не обошлось без происшествия – был случайно порезан мочевой пузырь, и его пришлось зашивать.

«Нас спрашивали о том, сколько, какие средства нужны. Мы не можем сказать определенные рамки, что нам нужно, там, 10, 20 или 30 тысяч», – отмечает Ярослава. Она говорит, что обо всех собранных деньгах семья отчитывается в социальных сетях. В случае если останутся лишние деньги, их перечислят в детский фонд в Благовещенске.

Сейчас семье нужны средства на перелет сына в Тюмень, мужа – в Москву и обратно, а также на проживание там и питание (Ярослава полетит с сыном в Тюмень).

Реквизиты для оказания помощи семье Мешенчук: карта Сбербанка, № 2202 2020 7325 6681, привязана к мобильному телефону Ярославы Мешенчук 8-914-600-87-07.

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#дети #жизнь #здоровье #происшествия #Свободный


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Комментарии
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  • Mark1204

    Mark1204
    2 часа назад

    На частную клинику, в которой чуть не угробили ребёнка, подать в суд, вот и деньги найдутся. Интересно как поставили гастрит не делая гастроскопию? Насколько известно в частной клиники Свободного гастроскопии нет.

  • Ирэнио

    Ирэнио
    1 час назад

    Да что же это за напасть на семью??? Вот и говорят- беда одна не ходит.Дай Господь, что все поправились!!!!

  • Читатель инфо

    Читатель инфо
    1 час назад

    У ребенка болит живот три дня, что было ждать.Собирают деньги, а сами обращаются в частную клинику, в Свободном что больниц нет?

  • OT

    OT
    1 час назад

    Нынче к врачам стараются не обращаться до последнего. Там по любому раскошеливаться надо, а дело может оказаться пустяшным особенно те, кто себя всегда с крепким здоровьем воспринимает. Монетарная едросовская система уже заложила в каждого психологию финансовой скупости на все. Каждый стремится быть скупым.

  • Sah

    Sah
    20 минут назад

    Ирэнио

    Да что же это за напасть на семью??? Вот и говорят- беда одна не ходит.Дай Господь, что все поправились!!!!



    оптимизация отечественной медицины, ну или , как это называет Путин: Цепь трагических случайностей.

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