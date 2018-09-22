Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:19 0

Благовещенка нашла на улице коробку с десятком щенков и надписью «проявите сострадание»

Благовещенка нашла на улице коробку с десятком щенков и надписью «проявите сострадание»
Фото: instagram.com/goryachie_cerdca

Фонд «Горячие сердца» сообщил в своем Инстаграме о необычном случае, который произошел в Благовещенске. На улице была обнаружена коробка, полная щенков, на которой была надпись: «Возьмите щенка! Проявите сострадание к животным!!!».

Как рассказала ИА «Амур.инфо» горожанка Алена, нашедшая коробку, это произошло 21 сентября в районе дома № 93Б по улице Пушкина. В коробке находились примерно 10 щенков возрастом около месяца. Забрать к себе животных у благовещенки возможности не было. Не получилось и пристроить их к знакомым.

«Вчера нашла, кормила их, а сегодня утром пришла – коробки уже нет. Я не знаю, забрали ее или что», – говорит Алена.

В фонде «Горячие сердца» ИА «Амур.инфо» также сообщили, что не знают, что стало с коробкой и щенками.

Просмотров всего: 2832

#животные


Происшествия 4

В Приамурье полицейские помогли аисту со сломанным крылом
Общество 10

Стала известна судьба собак с космодрома Восточный
Общество 3

Волонтеры озабочены судьбой десятков щенков, которые жили на космодроме Восточный

В России и мире 5

Злая бабушка застрелила аллигатора, который ее обидел
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь