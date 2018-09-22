Благовещенка нашла на улице коробку с десятком щенков и надписью «проявите сострадание»

Фото: instagram.com/goryachie_cerdca

Фонд «Горячие сердца» сообщил в своем Инстаграме о необычном случае, который произошел в Благовещенске. На улице была обнаружена коробка, полная щенков, на которой была надпись: «Возьмите щенка! Проявите сострадание к животным!!!».

Как рассказала ИА «Амур.инфо» горожанка Алена, нашедшая коробку, это произошло 21 сентября в районе дома № 93Б по улице Пушкина. В коробке находились примерно 10 щенков возрастом около месяца. Забрать к себе животных у благовещенки возможности не было. Не получилось и пристроить их к знакомым.

«Вчера нашла, кормила их, а сегодня утром пришла – коробки уже нет. Я не знаю, забрали ее или что», – говорит Алена.

В фонде «Горячие сердца» ИА «Амур.инфо» также сообщили, что не знают, что стало с коробкой и щенками.