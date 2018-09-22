В Благовещенске такси объехало пробку с нарушением ПДД (видео)

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали видео, на котором запечатлено нарушение ПДД со стороны водителя такси. Он объехал дорожный затор по встречной полосе за двойной сплошной.

По словам автора ролика, инцидент произошел 21 сентября на улице Воронкова.

«Там, собственно, пробка быстро рассасывается. Я не знаю, почему он решил так торопиться. Из-за таких, как он, потом все стоим в пробке, если бы его ударили», – отметил собеседник.