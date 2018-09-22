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22сентября
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Кафе «Бар-Барыч» в амурском селе закрыли из-за грубых санитарных нарушений

Кафе «Бар-Барыч» в амурском селе закрыли из-за грубых санитарных нарушений
Фото: 28.rospotrebnadzor.ru

Зейский районный суд приостановил работу кафе «Бар-Барыч», расположенного в селе Овсянка Зейского района. Это связано с выявленными в заведении грубыми нарушениями санитарного законодательства.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Амурской области, в кафе, в частности, «отсутствовал необходимый набор помещений, не соблюдалась поточность сырой и готовой продукции, грязной и чистой посуды, персонала и посетителей». Отсутствовали условия для мытья кухонной и столовой посуды, не проводились основные мероприятия по защите заведения от грызунов. У работников кафе отсутствовали медицинские книжки. Нарушались и требования к содержанию помещений (в смывах с инвентаря были обнаружены бактерии группы кишечных палочек, что свидетельствует о фекальном загрязнении). Персоналом кафе не соблюдались правила личной гигиены. В организации использовалась привозная вода, которая не соответствовала требованиям безопасности по микробиологическим показателям.

По данным фактам был составлен протокол о временном запрете деятельности кафе, а 20 сентября суд приостановил его работу на 90 суток.

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#здоровье #происшествия


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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    какой гадюшник-кто дал разрешение на открытие?

  • Кукумбер

    Кукумбер
    2 часа назад

    ещё и за орфографию закрыть надо

  • dance

    dance
    1 час назад

    Братеев1какой гадюшник-кто дал разрешение на открытие?


    Уже давно никто не даёт разрешения на открытие. Уведомительная система.

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