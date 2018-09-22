В Приамурье вынесли приговор мужчине, изнасиловавшему и убившему женщину

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21 сентября Константиновский районный суд вынес приговор 52-летнему жителю Приамурья. Мужчина были признан виновным в изнасиловании и убийстве молодой женщины.

Преступление было совершено в ноябре 2001 года в поселке Константиновка. Установлено, что амурчанин изнасиловал, совершил «насильственные действия сексуального характера» в отношении одной из жительниц поселка, после чего убил ее.

Суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает прокуратура Амурской области.