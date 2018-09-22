Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:45 8

В Приамурье вынесли приговор мужчине, изнасиловавшему и убившему женщину

В Приамурье вынесли приговор мужчине, изнасиловавшему и убившему женщину
Фото: astravolga.ru

21 сентября Константиновский районный суд вынес приговор 52-летнему жителю Приамурья. Мужчина были признан виновным в изнасиловании и убийстве молодой женщины.

Преступление было совершено в ноябре 2001 года в поселке Константиновка. Установлено, что амурчанин изнасиловал, совершил «насильственные действия сексуального характера» в отношении одной из жительниц поселка, после чего убил ее.

Суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает прокуратура Амурской области.

Просмотров всего: 1221

#происшествия #суды


Происшествия

При пожаре в Бурее спасен мужчина
Происшествия 5

В семье из Свободного, где болеют сын и муж, дочка попала в реанимацию

Происшествия

В Благовещенске такси объехало пробку с нарушением ПДД (видео)
Происшествия 3

Кафе «Бар-Барыч» в амурском селе закрыли из-за грубых санитарных нарушений
Комментарии
Показать все (8) Обсудить на форуме
  • dobry

    dobry
    5 часов назад

    География учите. Не поселок, а село.

  • рон

    рон
    5 часов назад

    2001 год?

  • батарейка

    батарейка
    4 часа назад

    Висяк раскрыли?

  • us.2001

    us.2001
    4 часа назад

    женится не захотел ? )))

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    4 часа назад

    Придурок,сразу бы сдался - уже бы отсидел.

  • ninok

    ninok
    2 часа назад

    Убийства, ДТП, полная сводка полиции, брошенные собаки. Гороскоп. Амуринфо, сил вас нет читать уже

  • Недавно здесь

    Недавно здесь
    30 минут назад

    Вот это скорость!

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    20 минут назад

    Вот же скотина хитро&опая, выйдет и сразу на пенсию.

Показать все (8) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь