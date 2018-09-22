Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:33 0

Боксер из Приамурья завоевал серебро межрегиональных соревнований

Боксер из Приамурья завоевал серебро межрегиональных соревнований
Фото: polit.ru

В Приморском крае состоялись межрегиональные соревнования по боксу, посвященные основанию Ливадии. В состязаниях принял участие и зейский боксер Мкртич Шахбазян, добившись хорошего результата.

Как сообщает газета «Зейский вестник» 21 сентября, Шахбазян завоевал серебряную медаль, заняв второе место в весовой категории до 70 килограммов.

В общей сложности за победу на соревнованиях боролись более 150 спортсменов из Бурятии, Якутии, Хабаровского и Приморского краев, с с Камчатки и Сахалина.

Просмотров всего: 337

#Дальний Восток #спорт


Спорт

В Благовещенске юным футболистам вручили мячи (фото)
В России и мире 1

Макгрегор попытался заставить Нурмагомедова выпить виски
Спорт

На хоккейный матч «Амурской осени» можно забронировать еще 150 билетов
Спорт

Амурчане завоевали золото, серебро и бронзу первенства ДФО по дзюдо

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь