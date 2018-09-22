Боксер из Приамурья завоевал серебро межрегиональных соревнований
В Приморском крае состоялись межрегиональные соревнования по боксу, посвященные основанию Ливадии. В состязаниях принял участие и зейский боксер Мкртич Шахбазян, добившись хорошего результата.
Как сообщает газета «Зейский вестник» 21 сентября, Шахбазян завоевал серебряную медаль, заняв второе место в весовой категории до 70 килограммов.
В общей сложности за победу на соревнованиях боролись более 150 спортсменов из Бурятии, Якутии, Хабаровского и Приморского краев, с с Камчатки и Сахалина.
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