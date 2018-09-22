Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:09 3

В Благовещенске произошло ДТП с участием скорой, есть пострадавшие (видео)

В Благовещенске произошло ДТП с участием скорой, есть пострадавшие (видео)

В социальных сетях появилось видео, запечатлевшее ДТП в Благовещенске. Его участником стал автомобиль скорой помощи.

Сообщается, что авария произошла на перекрестке улицы Василенко и Игнатьевского шоссе. Как видно на кадрах, машина медиков получила механические повреждения. Второй участник ДТП – автомобиль аварийных комиссаров.

Пользователи социальных сетей посмеялись над происшествием. «Тот момент, когда приехал на работу первым», – написал один из комментаторов. «Сами себя оценят и вылечат», – пошутил другой пользователь. «Зато вызывать никого не надо», – заметил третий.

В Управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» рассказали, что это ДТП произошло 21 сентября около 13:00 в районе дома № 14/14 по Игнатьевскому шоссе.

«Автомобиль скорой помощи допустил столкновение с автомобилем Toyota Corolla, который после столкновения отбросило на Toyota Corolla Fielder», – поведали в ведомстве.

В ДТП пострадали три человека – водитель и два пассажира с автомобиля скорой помощи.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Видео: instagram.com/mreporter_blg

Просмотров всего: 2947

#ДТП #происшествия #транспорт


Происшествия

При пожаре в Бурее спасен мужчина
Происшествия 5

В семье из Свободного, где болеют сын и муж, дочка попала в реанимацию

Происшествия

В Благовещенске такси объехало пробку с нарушением ПДД (видео)
Происшествия 3

Кафе «Бар-Барыч» в амурском селе закрыли из-за грубых санитарных нарушений
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Anonimka

    Anonimka
    2 часа назад

    а почему не написали,что машина ехала со спец.сигналами

  • Кукумбер

    Кукумбер
    2 часа назад

    у скорой и так и так есть спецсигналы) Или ты пыталась сказать, что со включёнными спецсигналами?)

  • Читатель инфо

    Читатель инфо
    1 час назад

    Кукумбер

    у скорой и так и так есть спецсигналы) Или ты пыталась сказать, что со включёнными спецсигналами?)



    +++++++++

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь