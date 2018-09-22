В Благовещенске произошло ДТП с участием скорой, есть пострадавшие (видео)

В социальных сетях появилось видео, запечатлевшее ДТП в Благовещенске. Его участником стал автомобиль скорой помощи.

Сообщается, что авария произошла на перекрестке улицы Василенко и Игнатьевского шоссе. Как видно на кадрах, машина медиков получила механические повреждения. Второй участник ДТП – автомобиль аварийных комиссаров.

Пользователи социальных сетей посмеялись над происшествием. «Тот момент, когда приехал на работу первым», – написал один из комментаторов. «Сами себя оценят и вылечат», – пошутил другой пользователь. «Зато вызывать никого не надо», – заметил третий.

В Управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» рассказали, что это ДТП произошло 21 сентября около 13:00 в районе дома № 14/14 по Игнатьевскому шоссе.

«Автомобиль скорой помощи допустил столкновение с автомобилем Toyota Corolla, который после столкновения отбросило на Toyota Corolla Fielder», – поведали в ведомстве.

В ДТП пострадали три человека – водитель и два пассажира с автомобиля скорой помощи.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Видео: instagram.com/mreporter_blg