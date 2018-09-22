При пожаре в Свободном пострадал человек

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Вечером 21 сентября в городе Свободном тушили серьезный пожар. Горел четырехэтажный жилой дом на улице Кручинина. Есть пострадавший. Жильцам дома пришлось эвакуироваться.

Сообщение о пожаре в доме поступило в 22:31. Произошло возгорание в квартире на 4-м этаже. На место оперативно прибыли огнеборцы пожарных частей № 5 и № 6 Свободного – в составе 9 человек и 3 единиц техники. Открытое горение было ликвидировано спустя 7 минут после прибытия.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, в результате пожара в одной из комнат квартиры на 4-м этаже уничтожен диван, комната закопчена по всей площади. Пострадал мужчина 1980 года рождения. 26 человек самостоятельно покинули свои квартиры.