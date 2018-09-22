Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:00

Водолеев ждет новая работа, Стрельцы будут искать свой идеал: прогноз на 22 сентября

Водолеев ждет новая работа, Стрельцы будут искать свой идеал: прогноз на 22 сентября

Восход Солнца: 06:15
Заход Солнца: 18:29
Солнце в Деве.

Овен. Возможно, у вас появится соперник. Представителей знака могут переполнять эмоции, с которыми они с трудом справятся.

Телец. Вам придется разряжать обстановку в семье, чтобы между родственниками не возник масштабный конфликт.

Близнецы. Вторая половина дня достаточно неприятная, возможно, придется резко менять и работу, и направления своего бизнеса.

Рак. Это будет вполне благополучный день. Многие из вас будут готовы к тому, чтобы рискнуть и добиться того, к чему стремились в течение всего месяца.

Читайте также
Козероги изменят интерьер, а Рыбы придут к компромиссу: прогноз на неделю 17 сентября – 23 сентября

Лев. Не исключены новые романтические приключения, особенно это касается одиноких представителей знака.

Дева. Данный день располагает, прежде всего, к романтическому ужину при свечах, к приятному времяпрепровождению и к гармоничным отношениям с любимым человеком.

Весы. Благодаря романтическому настрою вы будете способны идеализировать предмет ваших чувств.

Скорпион. Женщины этого знака могут быть чувственны, как никогда. Многие будут иметь все шансы на успех у противоположного пола.

Читайте также
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на сентябрь 2018 года

Стрелец. Не стоит в поисках недостижимого идеала метаться от одного объекта внимания к другому. Вы должны определиться в выборе приоритетов.

Козерог. Постарайтесь сосредоточиться на профессиональных делах. Если на работе все пойдет хорошо, вы сумеете легко добиться поставленных целей.

Водолей. Представителям этого знака будет сложно настроиться на новую и долгосрочную работу. Ну, с начальством не поспоришь, поэтому придется взять на себя ответственность за часть крупных проектов.

Рыбы. Характерной чертой должна стать сдержанность. Вам будет трудно совладать с эмоциями после того, что вы узнаете о близком друге.

Астролог: Вальдемар Небоходцев

Просмотров всего: 17434

#гороскоп #гороскоп на день


В России и мире

Седьмая часть фильма «Елки» станет завершающей
В России и мире 1

Макгрегор попытался заставить Нурмагомедова выпить виски
В России и мире 4

Агрессивная старушка напала на молодого человека во Владивостоке (видео)
В России и мире 22

Плохие российские фильмы будут использовать как наказание

Общество

Рыбам лучше устроить шопинг, а Весы решат важную проблему: прогноз на 21 сентября
Общество 1

Львам стоит воздержаться от поездок, а Скорпионы будут в центре внимания: прогноз на 20 сентября
Общество

Раки будут страдать от противоречий, а Скорпионам потребуется ласка: прогноз на 19 сентября
Общество

Скорпионы искупаются в любви, а Львы зарекомендуют себя с лучшей стороны: прогноз на 18 сентября
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь