Водолеев ждет новая работа, Стрельцы будут искать свой идеал: прогноз на 22 сентября

Восход Солнца: 06:15

Заход Солнца: 18:29

Солнце в Деве.

Овен. Возможно, у вас появится соперник. Представителей знака могут переполнять эмоции, с которыми они с трудом справятся.

Телец. Вам придется разряжать обстановку в семье, чтобы между родственниками не возник масштабный конфликт.

Близнецы. Вторая половина дня достаточно неприятная, возможно, придется резко менять и работу, и направления своего бизнеса.

Рак. Это будет вполне благополучный день. Многие из вас будут готовы к тому, чтобы рискнуть и добиться того, к чему стремились в течение всего месяца.

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Лев. Не исключены новые романтические приключения, особенно это касается одиноких представителей знака.

Дева. Данный день располагает, прежде всего, к романтическому ужину при свечах, к приятному времяпрепровождению и к гармоничным отношениям с любимым человеком.

Весы. Благодаря романтическому настрою вы будете способны идеализировать предмет ваших чувств.

Скорпион. Женщины этого знака могут быть чувственны, как никогда. Многие будут иметь все шансы на успех у противоположного пола.

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Стрелец. Не стоит в поисках недостижимого идеала метаться от одного объекта внимания к другому. Вы должны определиться в выборе приоритетов.

Козерог. Постарайтесь сосредоточиться на профессиональных делах. Если на работе все пойдет хорошо, вы сумеете легко добиться поставленных целей.

Водолей. Представителям этого знака будет сложно настроиться на новую и долгосрочную работу. Ну, с начальством не поспоришь, поэтому придется взять на себя ответственность за часть крупных проектов.

Рыбы. Характерной чертой должна стать сдержанность. Вам будет трудно совладать с эмоциями после того, что вы узнаете о близком друге.

Астролог: Вальдемар Небоходцев