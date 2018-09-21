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21 сентября 2018, 20:26 0

Судимый амурчанин жестоко избил мужчину в Алтайском крае

Судимый амурчанин жестоко избил мужчину в Алтайском крае
Фото: www.amic.ru

В городе Рубцовске Алтайского края полицейские установили подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью. В совершении преступления подозревают ранее судимого жителя Амурской области.

Как сообщает управление МВД по Алтайскому краю, подозреваемый зимой 2017 года приехал в Рубцовск. В начале сентября его сестра предложила навестить знакомых в селе Михайловка. Женщина попросила своего сожителя отвезти их на машине. На обратном пути между мужчинами возник словесный конфликт. Амурчанин набросился на сожителя своей сестры и жестоко его избил. Женщина вызвала скорую помощь, пострадавшего доставили в больницу.

В ходе проведения проверки по сообщению о происшествии, поступившего из медучреждения, полицейские установили подозреваемого в причинении тяжких телесных повреждений и задержали его.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Задержанный признал свою вину, в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

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#криминал #происшествия


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