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21 сентября 2018, 20:03 16

СМИ: губернатором Приморского края может стать Олег Кожемяко

СМИ: губернатором Приморского края может стать Олег Кожемяко
Фото: primamedia.ru

После отмены результатов выборов губернатора Приморского края ИА PrimaMedia сделало подборку возможных кандидатов на место главы региона. Среди них оказался глава Сахалинской области Олег Кожемяко. С 2008 по 2015 год он был губернатором Амурской области.

Олег Кожемяко родился в 1962 году в Приморье. Окончил Хабаровский монтажный техникум, Дальневосточный институт советской торговли (Тихоокеанский государственный экономический университет, с 2011 года в составе Дальневосточного федерального университета) по специальности «экономист», в 2003 году – аспирантуру Института экономики Российской Академии наук. Кандидат экономических наук.

Пройдя путь от простого рабочего до мастера, в 80–90-е Кожемяко занялся бизнесом. Создал производственный кооператив «Приморский», преобразованный потом в производственно-пищевое объединение (ППО) «Приморское». В 1995 году избран заместителем председателя совета директоров ОАО «Преображенская база тралового флота», в 1998–2002 годах – председатель совета директоров ОАО «Преображенская база тралового флота».

Олег Кожемяко имеет богатый политический опыт, который начался с избрания его депутатом Законодательного собрания Приморского края, продолжился в Совете Федерации, где он был представителем от законодательного собрания. Оттуда он отправился на пост вице-губернатора Корякского автономного округа, потом был назначен врио губернатора Корякского автономного округа. А 14 апреля 2005 года утвержден в должности губернатора. Через три года сложил полномочия в связи с объединением Камчатской области и Корякского АО в один субъект. Но из обоймы власти не выпал, а вошел в состав консультативной комиссии Государственного совета РФ, работал помощником руководителя Администрации президента РФ.

В 2008 году президент предложил кандидатуру Олега Кожемяко депутатам Законодательного собрания Амурской области на пост губернатора региона. Депутаты ее утвердили. Через четыре года Кожемяко повторно избирался губернатором Приамурья. В 2015 году Олег Кожемяко указом президента был назначен исполняющим обязанности губернатора, а после избран губернатором другого дальневосточного региона – Сахалинской области.

«Несмотря на то, что почти весь свой политический вес он накапливал вне пределов Приморского края, в регионе Кожемяко не считается "варягом". С краем связаны и бизнес-интересы его семьи, самым крупным из которых была "Преображенская база тралового флота". Недавно сахалинский губернатор продал свой ключевой актив структурам бывшего сенатора от Сахалина Александра Верховского. Сейчас предприятие сына сахалинского губернатора Никиты Кожемяко "НК – Лотус" собирается построить в крае крупный тепличный комплекс в рамках ТОР "Надеждинский"», – сообщает издание.

Среди других кандидатур СМИ рассматривает вице-губернатора Приморского края Константина Богданенко; мэра Владивостока Виталия Веркеенко; гендиректора стивидорной компании «Терминал Астафьева» Руслана Кондратова; депутата Госдумы РФ Владимира Новикова; депутата Госдумы РФ, первого замруководителя фракции «Единая Россия» Виктора Пинского; председателя Законодательного собрания Приморского края Александра Ролика; заместителя руководителя Росрыболовства Петра Савчука; депутата Законодательного собрания Приморского края, руководителя фракции «Единая Россия» Сергея Слепченко; депутата Госдумы РФ, главу МКС «ЕР» в ДФО Сергея Сопчука.

В списке также одна из самых влиятельных женщин в Приморье – это представитель Законодательного собрания Приморского края в Совете Федерации Людмила Талабаева.

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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    3 часа назад

    НЕ ДАЙ БОГ

  • Гришка

    Гришка
    3 часа назад

    Эт точно!

  • physic1

    physic1
    3 часа назад

    и Верку ПРИТАЩИТ туда!!!

  • Karasik

    Karasik
    2 часа назад

    голубая мечта поэта, кожемяко с 90-х! кто в теме , тот поймёт...

  • OT

    OT
    2 часа назад

    А сахалинцы? Они конечно рады избавиться от Кожемяки.

  • krasnova

    krasnova
    2 часа назад

    Рады

  • Гришка

    Гришка
    1 час назад

    krasnova

    Рады



    Не,сахалинцы падут на колени с мольбой: не покидай нас, батюшка-барин! Как ж мы без тебя сирые да убогие?!... А Путену челобитную с гонцами отошлют: "Бьем челом тебе царь-государь, оставь нам болярина Олега, чтоб правил нами на веки тебе на радость,ворогам твоим на погибель. Або без него захудеем совсем.."

  • Айнура

    Айнура
    1 час назад

    Гришка
    krasnova

    Рады



    Не,сахалинцы падут на колени с мольбой: не покидай нас, батюшка-барин! Как ж мы без тебя сирые да убогие?!... А Путену челобитную с гонцами отошлют: "Бьем челом тебе царь-государь, оставь нам болярина Олега, чтоб правил нами на веки тебе на радость,ворогам твоим на погибель. Або без него захудеем совсем.."


    Гришка, а Вы из Москвы только на ДФО вещаете, или ещё какие-то федеральные округа охватываете?

  • Гришка

    Гришка
    1 час назад

    Айнура

    Гришка

    krasnova

    Рады



    Не,сахалинцы падут на колени с мольбой: не покидай нас, батюшка-барин! Как ж мы без тебя сирые да убогие?!... А Путену челобитную с гонцами отошлют: "Бьем челом тебе царь-государь, оставь нам болярина Олега, чтоб правил нами на веки тебе на радость,ворогам твоим на погибель. Або без него захудеем совсем.."



    Гришка, а Вы из Москвы только на ДФО вещаете, или ещё какие-то федеральные округа охватываете?


    Берите ширше, в масштабах Вселенной






  • Айнура

    Айнура
    1 час назад

    Гришка
    Айнура

    Гришка

    krasnova

    Рады



    Не,сахалинцы падут на колени с мольбой: не покидай нас, батюшка-барин! Как ж мы без тебя сирые да убогие?!... А Путену челобитную с гонцами отошлют: "Бьем челом тебе царь-государь, оставь нам болярина Олега, чтоб правил нами на веки тебе на радость,ворогам твоим на погибель. Або без него захудеем совсем.."



    Гришка, а Вы из Москвы только на ДФО вещаете, или ещё какие-то федеральные округа охватываете?


    Берите ширше, в масштабах Вселенной








    Восхищаюсь)))

  • Гришка

    Гришка
    1 час назад

    Айнура

    Гришка

    Айнура

    Гришка

    krasnova

    Рады



    Не,сахалинцы падут на колени с мольбой: не покидай нас, батюшка-барин! Как ж мы без тебя сирые да убогие?!... А Путену челобитную с гонцами отошлют: "Бьем челом тебе царь-государь, оставь нам болярина Олега, чтоб правил нами на веки тебе на радость,ворогам твоим на погибель. Або без него захудеем совсем.."



    Гришка, а Вы из Москвы только на ДФО вещаете, или ещё какие-то федеральные округа охватываете?


    Берите ширше, в масштабах Вселенной










    Восхищаюсь)))




    Не поверите, я тоже)))

  • Аксюта

    Аксюта
    1 час назад

    Фигаро там, фигаро сям, фигаро, фигаро, фигаро... Пипец. Даже уже не смешно.

  • Одинокая волчица

    Одинокая волчица
    53 минуты назад

    Пора кожемяку на свалку... Не только не он

  • Рив Норин

    Рив Норин
    43 минуты назад



    Да нафига Кожемяку, вон Коля Колесов без дела пропадает.

    Он бы точно Хабаровский край с колен поднял ...

  • full

    full
    41 минута назад

    Кожемяку - в президенты! А если перестанет конского говна пугаться, то в генсеки ООН!

  • Kats

    Kats
    30 минут назад

    Ой, зря вы это предложили.....следующим презиком точно будет кожаподмяка.....этот всех переступит...пахан мля

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