СМИ: губернатором Приморского края может стать Олег Кожемяко

Фото: primamedia.ru

Олег Кожемяко родился в 1962 году в Приморье. Окончил Хабаровский монтажный техникум, Дальневосточный институт советской торговли (Тихоокеанский государственный экономический университет, с 2011 года в составе Дальневосточного федерального университета) по специальности «экономист», в 2003 году – аспирантуру Института экономики Российской Академии наук. Кандидат экономических наук.

Пройдя путь от простого рабочего до мастера, в 80–90-е Кожемяко занялся бизнесом. Создал производственный кооператив «Приморский», преобразованный потом в производственно-пищевое объединение (ППО) «Приморское». В 1995 году избран заместителем председателя совета директоров ОАО «Преображенская база тралового флота», в 1998–2002 годах – председатель совета директоров ОАО «Преображенская база тралового флота».

Олег Кожемяко имеет богатый политический опыт, который начался с избрания его депутатом Законодательного собрания Приморского края, продолжился в Совете Федерации, где он был представителем от законодательного собрания. Оттуда он отправился на пост вице-губернатора Корякского автономного округа, потом был назначен врио губернатора Корякского автономного округа. А 14 апреля 2005 года утвержден в должности губернатора. Через три года сложил полномочия в связи с объединением Камчатской области и Корякского АО в один субъект. Но из обоймы власти не выпал, а вошел в состав консультативной комиссии Государственного совета РФ, работал помощником руководителя Администрации президента РФ.

В 2008 году президент предложил кандидатуру Олега Кожемяко депутатам Законодательного собрания Амурской области на пост губернатора региона. Депутаты ее утвердили. Через четыре года Кожемяко повторно избирался губернатором Приамурья. В 2015 году Олег Кожемяко указом президента был назначен исполняющим обязанности губернатора, а после избран губернатором другого дальневосточного региона – Сахалинской области.

«Несмотря на то, что почти весь свой политический вес он накапливал вне пределов Приморского края, в регионе Кожемяко не считается "варягом". С краем связаны и бизнес-интересы его семьи, самым крупным из которых была "Преображенская база тралового флота". Недавно сахалинский губернатор продал свой ключевой актив структурам бывшего сенатора от Сахалина Александра Верховского. Сейчас предприятие сына сахалинского губернатора Никиты Кожемяко "НК – Лотус" собирается построить в крае крупный тепличный комплекс в рамках ТОР "Надеждинский"», – сообщает издание.

Среди других кандидатур СМИ рассматривает вице-губернатора Приморского края Константина Богданенко; мэра Владивостока Виталия Веркеенко; гендиректора стивидорной компании «Терминал Астафьева» Руслана Кондратова; депутата Госдумы РФ Владимира Новикова; депутата Госдумы РФ, первого замруководителя фракции «Единая Россия» Виктора Пинского; председателя Законодательного собрания Приморского края Александра Ролика; заместителя руководителя Росрыболовства Петра Савчука; депутата Законодательного собрания Приморского края, руководителя фракции «Единая Россия» Сергея Слепченко; депутата Госдумы РФ, главу МКС «ЕР» в ДФО Сергея Сопчука.

В списке также одна из самых влиятельных женщин в Приморье – это представитель Законодательного собрания Приморского края в Совете Федерации Людмила Талабаева.