Амурский медколледж станет культурно-спортивным центром микрорайона Северный

Амурский медицинский колледж станет спортивным и культурным центром Северного микрорайона Благовещенска. На территории колледжа строят стадион, а в здании учебного заведения проводится выставка работ амурских художников. Заниматься спортом и культурно просвещаться здесь смогут все желающие.

Посторонним вход разрешен – но только после завершения реконструкции. Работы в колледже ведут с весны. Обновленный спортивный комплекс медколледж откроет для всех местных жителей. Стадион будет разбит на секторы. «Баскетбольные площадки, мини-футбол, прыжки в длину, пляжный волейбол, и даже делаем площадку для волейбола плюс большой теннис, чтобы можно было играть. Для студентов, для жителей района, в котором мы находимся», – говорит директор Амурского медицинского колледжа Евгений Пушкарев.

В том, что площадка будет востребована, нет сомнений. В Северном микрорайоне мало спортивных объектов. «Обязательно надо, потому что здесь инфраструктура не развита», – считает горожанка Галина Чижикова. «Это прекрасно, детки растут, детей очень много в доме. Уже не будут вытаптывать газон, станут на стадион бегать, это здорово», – уверена жительница Благовещенска Галина Черная. «Очень много молодых семей здесь проживает, и спорт – это самое важное», – поддерживает их сосед Владимир Лосик.

Медицинский колледж становится культурным центром района. На базе учреждения уже начали проводить выставки амурских мастеров. Сейчас можно полюбоваться живописью Виктора Сорокина – члена Союзов художников России и Китая, ассоциации деятелей культуры и искусства.

Художники собираются проводить в колледже творческие встречи с местными жителями и студентами. Приобщать амурчан к искусству позволил муниципальный грант. Городское управление культуры выделило для воплощения этой идеи 100 000 рублей. Деньги потратили на оборудование для реализации проекта.

«Конкурная комиссия поддержала этот проект, потому что он являлся и социально важным, и экономически достаточно эффективным. Проект направлен на вовлечение населения отдаленного района в культурно-досуговую деятельность», – поясняет начальник управления культуры администрации Благовещенска Виктория Хопатько.

Инфраструктуру микрорайона Северный продолжат развивать. В ближайшие 16 лет в нем появятся детский сад, школа и торговый центр. А торжественное открытие культурного центра на базе медицинского колледжа запланировано на октябрь текущего года.