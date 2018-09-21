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21сентября
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сегодня, 19:24 1

Амурская область на 90 % готова к отопительному сезону

Амурская область на 90 % готова к отопительному сезону

Амурская область готова к отопительному сезону более чем на 90 %. В трех северных районах – Тындинском, Зейском и Селемджинском – тепло уже поступило в учреждения и дома. В Приамурье запасли около 350 000 тонн угля – это 70 % от запланированного.

Также запасены 5 000 тонн мазута, что составляет больше 40 % от необходимого количества топлива. В двух населенных пунктах Тамбовского района отопительный период чуть не был сорван. По данным прокуратуры Амурской области, в селах Раздольное и Гильчин «Амурэнергосбыт» за долги отключил от электроэнергии шесть котельных. Люди остались без горячей воды. По факту случившегося прокурор направил в суд иск с требованием запретить организации ограничивать подачу электроэнергии на котельные. Действия «Амурэнергосбыта» признали незаконными. Котельные возобновили работу.

Опасения у коммунальщиков вызывает котельная военного городка Серышево. Чтобы запустить ее в работу, нужно заменить четыре блока пароводяных подогревателей и отремонтировать центральный тепловой пункт. Как идут ремонтные работы на этой и других проблемных котельных, депутатам Законодательного собрания Амурской области расскажут в понедельник, 24 сентября, на правительственном часе.

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#ЖКХ


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Комментарии
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  • Албанский Партизан

    Албанский Партизан
    1 минута назад

    Интересно, в какие именно дома и учреждения в Зее поступило тепло??!!

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