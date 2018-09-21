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21сентября
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В Благовещенске юным футболистам вручили мячи (фото)

В Благовещенске юным футболистам вручили мячи (фото)

Новые футбольные мячи вручили юным футболистам из команды «Луч-Энергия Благовещенск». Эта команда в числе еще 15 войдет в детскую футбольную лигу, которую сейчас формируют в Амурской области.

Для ребят нашли более 70 преподавателей, среди которых тренер футбольной команды «Амур–2010» и ФК «Благовещенск» Евгений Шкилов. Для начинающих футболистов закупили 150 мячей. Программу по развитию детского футбола в Приамурье поручил составить губернатор Василий Орлов. При этом бюджетные деньги на детский футбол не потратили. Как сообщало ИА «Амур.инфо», финансовую помощь оказала компания «Петропавловск», выделившая полмиллиона рублей.

«Пока по 10 мячей получат 15 футбольных команд со всей области. В планах приобрести 100 мячей для 10 команд. Программа обширная: она предусматривает не только мячи, но и детскую форму. Потом будут турниры детские, будет фестиваль детского футбола. Его мы проведем в новом ФОКе Белогорска. Этой программой будут охвачены все территории, которые изъявили развивать детский массовый футбол», – говорит заместитель министра по физической культуре и спорту Амурской области Евгений Лобанов.

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#дети #спорт #футбол

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