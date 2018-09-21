Амурское отделение Центробанка устраивает бесплатную экскурсию

Амурское отделение Центробанка приглашает горожан на день открытых дверей. В здании отделения Центробанка для гостей проведут экскурсию, познакомят с историей учреждения и расскажут о финансовой системе в стране.

Посетители смогут бесплатно попасть в музейно-экспозиционный фонд, проверить уровень финансовой грамотности и получить призы от Банка России.

Для юных посетителей организаторы тоже приготовили познавательно-развлекательную программу. Желающим попасть на экскурсию в здание, которое обычно недоступно для посетителей, необходимо иметь с собой документ, удостоверяющий личность, – паспорт или свидетельство о рождении.

День открытых дверей состоится в субботу, 22 сентября, по адресу: Благовещенск, переулок Святителя Иннокентия, 17. Время работы – с 10:00 до 18:00.