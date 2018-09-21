Писатель Лев Данилкин встретился с благовещенцами

Российский писатель, лауреат премии «Большая книга» Лев Данилкин провел в Благовещенске встречу с читателями и журналистами. Автор книги о Ленине приехал в Благовещенск в рамках фестиваля «Амурская осень». На встрече писатель рассказал, как создавалась его книга.

Автору пришлось прочитать 55 томов, написанных вождем пролетариата. По словам Льва Данилкина, это было так же сложно, как, например, на спор целый год питаться только фастфудом. Льву Александровичу пришлось пройти ленинской тропой по всем местам поселений и ссылок Владимира Ильича.

«Я целый первый год занимался тем, что читал 55-томник от начала до конца, и это был крайне удручающий опыт. Я стал ездить по ленинским местам – от отчаянья я не понимал, как мне написать эту книжку. В общем, меня стали интересовать обстоятельства, в которых он написал эти тексты, и это оказалось правильным», – признался писатель, редактор отдела культуры «Российской газеты» Лев Данилкин.