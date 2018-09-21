Двухлетней амурчанке не хватает денег на лечение в Москве

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница села Новопетровка Благовещенского района Елена Полякова. Женщина рассказала, что она сейчас вместе с двухлетней дочкой Полиной находится в Москве, в клинике Мельниковой. Ребенок, у которого диагноз ДЦП, проходит в учреждении лечение, однако на дальнейшие медицинские процедуры у семьи не хватает денег.

Елена воспитывает Полину одна, ей помогают бабушка и дедушка. В настоящее время в клинике Мельниковой девочка проходит первый курс лечения. Начало второго курса, который продлится 20 дней, назначено на 27 сентября. Лечение платное, второй курс стоит больше 150 тысяч рублей. Большая часть этой суммы у Елены имеется, не хватает 12 тысяч. Эти средства семья хочет собрать, объявив срочный благотворительный сбор.

Если все пройдет благополучно, Полина с мамой вернется в Приамурье в октябре.

Реквизиты для оказания помощи: карта Сбербанка, № 5469 0300 1150 4974, Елена Сергеевна Полякова. Телефон для связи: 8-914-597-35-87.