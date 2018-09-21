Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:00 0

Двухлетней амурчанке не хватает денег на лечение в Москве

Двухлетней амурчанке не хватает денег на лечение в Москве

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница села Новопетровка Благовещенского района Елена Полякова. Женщина рассказала, что она сейчас вместе с двухлетней дочкой Полиной находится в Москве, в клинике Мельниковой. Ребенок, у которого диагноз ДЦП, проходит в учреждении лечение, однако на дальнейшие медицинские процедуры у семьи не хватает денег.

Елена воспитывает Полину одна, ей помогают бабушка и дедушка. В настоящее время в клинике Мельниковой девочка проходит первый курс лечения. Начало второго курса, который продлится 20 дней, назначено на 27 сентября. Лечение платное, второй курс стоит больше 150 тысяч рублей. Большая часть этой суммы у Елены имеется, не хватает 12 тысяч. Эти средства семья хочет собрать, объявив срочный благотворительный сбор.

Если все пройдет благополучно, Полина с мамой вернется в Приамурье в октябре.

Реквизиты для оказания помощи: карта Сбербанка, № 5469 0300 1150 4974, Елена Сергеевна Полякова. Телефон для связи: 8-914-597-35-87.

Просмотров всего: 146

#дети #жизнь #финансы


Спорт

В Благовещенске юным футболистам вручили мячи (фото)
Общество

Амурское отделение Центробанка устраивает бесплатную экскурсию
Общество

Большинство опрошенных на Амур.инфо не прививаются от гриппа
Общество

Завершение «Амурской осени» и закрытие внедорожного сезона: выходные в Благовещенске
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь