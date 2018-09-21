В Зейском горсовете народных депутатов власть в свои руки взяли женщины

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В Зее прошло первое заседание городского Совета народных депутатов нового, 7-го созыва. Все вопросы повестки касались организационных моментов. На заседании выбрали председателя и заместителя Совета, а также руководителей комиссий.

Большинством голосов председателем горсовета была избрана Ольга Камильевна Долженко от фракции ЛДПР. Заместителем председателя депутаты выбрали Валентину Абрамовну Губареву от фракции КПРФ.

Также выбрали руководителей постоянно действующих комиссий. Эда Ломакина стала председателем комиссии по нормотворчеству и регламенту (ЛДПР), самовыдвиженка Татьяна Абазова выбрана председателем комиссии по бюджету, налогам и финансам, коммунистка Галина Марчук Владимировна стала председателем комиссии по социальным вопросам, а комиссию по экономике и собственности возглавил либерал-демократ Алексей Барышев.

Как сообщало Амур.инфо, на выборах Зейского городского Совета лидерство поделили ЛДПР и КПРФ. Из 15 мандатов эти партии завоевали по 6. Еще 2 мандата у самодвыдвиженцев, 1 – у Партии пенсионеров. «Единая Россия» не получила ни одного мандата.