Большинство опрошенных на Амур.инфо не прививаются от гриппа

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841 человек принял участие в голосовании на Амур.инфо. Они ответили на вопрос «Делаете ли вы прививку от гриппа?» Оказалось, что большинство опрошенных против вакцинации. Также выяснилось, что некоторых заставляют ставить прививку.

Как обычно, на выбор участникам опроса было представлено равное количество положительных и отрицательных ответов. «Да, делают прививку по привычке, уже в течение многих лет», – так ответили 69 человек (8,2 % от всех участников голосования). «Да, это необходимо, чтобы не заболеть», – уверены 159 респондентов (18,9 %). «Да, мне это настоятельно посоветовал врач», – ответили 8 опрошенных (1 %). «Да, очень боюсь этого заболевания», – признались 18 участников голосования (2,1 %). Общее количество тех, кто выбрал ответ, содержащий слово «да», составило 254 человека.

Тех, кто выбрал ответы со словом «нет», оказалось 565 человек. Их голоса распределились следующим образом. «Нет, так как угадать, какой штамм придет, невозможно», – поделились 350 респондентов (41,6 %). «Нет, я использую профилактические методы», – заявили 150 человек (17,8 %). «Нет, я закаленный человек», – похвастались 45 участников опроса (5,4 %). «Нет, я боюсь уколов», – сообщили 20 респондентов (2,4 %).

Другой вариант выбрали 22 человека или 2,6 % от общего количества участников голосования. 15 из них признались, что по разным причинам избегают прививки от гриппа. У кого-то аллергия, кто-то «не хочет себя травить», а у кого-то был негативный опыт: однажды сделал прививку и тут же заболел. «Нет, поскольку российская вакцина не соответствует рекомендациям ВОЗ», – ответил один из тех, кто в голосовании выбрал строчку «Другой ответ».

Еще 7 человек сообщили, что прививку делают. Причем подавляющее большинство из них признались, что не по своей воле. «На работе заставляют делать», – пожаловались анонимы. И всего один человек рассказал, что вакцинировался по доброй воле: «Да, как раз сегодня сделал. А до этого несколько лет не прививался и не болел. В этом году решил поэкспериментировать».