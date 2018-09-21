Завершение «Амурской осени» и закрытие внедорожного сезона: выходные в Благовещенске

В этот уикенд благовещенцы и гости города смогут побывать на нескольких спектаклях «Амурской осени», а затем на торжественном ее закрытии. На ледовой арене в ТРЦ «Острова» состоится хоккейный матч с участием гостей фестиваля. Кроме того, в городе состоится закрытие внедорожного сезона и турнир по лазертагу. Амур.инфо рассказывает, где и как можно провести свободное время в эти выходные дни.

Суббота, 22 сентября

В районе левого берега реки Зеи (за постом ДПС) состоится спортивное автошоу «Закрытие внедорожного сезона–2018». В рамках автошоу пройдет состязание в категориях «Джип-спринт» и «Трофи–спринт». Для болельщиков и зрителей традиционно будут подготовлены места для обозрения, а также соответствующее комментирование происходящего на трассе профессиональным ведущим. Церемония открытия мероприятия в 11:00, начало заездов в 12:00.

На спортивной площадке села Плодопитомник пройдет спортивное мероприятие «Быстрее! Выше! Сильнее!». В нем примут участие спортивные команды села Аэропорт, села Плодопитомник и села Садовое, а также дети из общественной организации «Дети солнца». В рамках мероприятия участникам предстоять пройти испытания по 4 видам спорта: дартс, прыжки в длину с места, подтягивание и бег на дистанции 30 метров. Начало мероприятия в 11:00.

Также в городе состоится третий этап чемпионата города Благовещенска по дрифту. Место проведения – картодром на 8 километре Новотроицкого шоссе. Начало в 14:00.

В ТРЦ «Острова», в «Старом городе», в 18:00 пройдет вторая звездная дорожка, по которой пройдут гости фестиваля «Амурская осень».

В ОКЦ в рамках «Амурской осени» в 20:00 покажут музыкальную ностальгическую комедию о любви «На высоких каблуках» с Нонной Гришаевой, Эвклидом Кюрдзидисом и ансамблем Ивана Замотаева.

В филармонии в 17:00 можно посмотреть спектакль «Собачье сердце». Это неожиданная работа Антона Богданова, более известного по сериалу «Реальные пацаны». Антон сыграет Шарикова. Его партнерами по сцене станут Владимир Стержаков и другие артисты.

В 19:00 на ледовой арене в ТРЦ «Острова» состоится хоккейный матч с участием гостей фестиваля.

Воскресенье, 23 сентября

Турнир по лазертагу среди общеобразовательных учреждений города Благовещенска пройдет в этот день. Соревнования будут проходить в формате 5 на 5 по версии: захват контрольной точки. В турнире примут участие более 30 команд, общее количество участников составит более 150 человек. Открытие турнира в 09:45, торжественное награждение и закрытие в 17:45.

В 16:00 в ОКЦ начнется закрытие XVI фестиваля кино и театра «Амурская осень», где будут вручены все призы.

Суббота и воскресенье, 22 и 23 сентября

22 и 23 сентября в спорткомплексе «Юность» пройдет открытое первенство города Благовещенска по вольной борьбе среди юношей. В мероприятии примут участие около 200 человек из городов и районов Амурской области. Начало соревнований 22 сентября в 10:00, парад открытия в 12:00.