Амурчанин, чуть не убивший собутыльника, отправился в спецбольницу

Фото: ceur.ru

В Амурской области суд постановил применить принудительные меры медицинского характера к подсудимому, чуть не убившего человека. 40-летний житель села Сапроново Мазановского района, имеющий психическое расстройство, будет получать принудительное лечение.

Как установлено следствием и судом, 21 июня текущего года двое мужчин распивали спиртное на берегу реки Бирмы в селе Сапроново. Между собутыльниками произошла ссора, закончившаяся поножовщиной. Мужчина нанес другому несколько ударов ножом в голову, грудную клетку и брюшную полость. Убийство предотвратил житель села, оказавшийся поблизости. Пострадавшему вовремя оказали медицинскую помощь, и он остался жив.

В тот же день агрессора задержали. По ходатайству следователя его заключили под стражу. Комиссионная судебно-психиатрическая экспертиза, проведенная на стадии предварительного следствия, показала, что у мужчины имеются нарушения психики. Болезнь лишает его возможности в полной мере выполнять права и обязанности, возложенные на него Уголовно-процессуальным кодексом. При этом мужчина представляет опасность для окружающих.

Постановлением Мазановского районного суда гражданину назначены принудительные меры медицинского характера. Он будет проходить лечение в стационаре специализированного типа, сообщает амурское следственное управление.