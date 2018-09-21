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21сентября
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сегодня, 17:17 11

В Приамурье сторонники и противники храма на «Золотой миле» собирают подписи в свою поддержку

В Приамурье сторонники и противники храма на «Золотой миле» собирают подписи в свою поддержку
Фото: change.org

На сайте change.org опубликованы сразу две петиции, касающиеся строительства православного храма на «Золотой миле». Обе адресованы губернатору Амурской области. В одной из них собирают голоса за строительство культового сооружения, а в другой просят подписаться против этого.

С просьбой сохранить православный храм в проекте «Золотой мили» в Благовещенске обратился руководитель отдела катехизации и религиозного образования Благовещенской епархии Владимир Пушкарев.

«Просим обратить внимание на просьбу жителей Амурской области, которые выступают за выполнение договоренностей, взятых на себя правительством региона в лице своих губернаторов О. Н. Кожемяко (2008-2015 гг.) и А. А. Козлова (2015-2018 гг.). Речь идет о проекте насыпной набережной г. Благовещенска под названием "Золотая миля". В 2012 году правящий архиерей Благовещенской епархии епископ Лукиан (Куценко) обратился к губернатору О.Н. Кожемяко с просьбой дать разрешение на восстановление на историческом месте Благовещенского кафедрального собора, который был сожжен в 1924 году богоборцами. На данный момент на этом месте стоит памятник революционеру Ф. Н. Мухину. В ответ на эту просьбу губернатор заверил архиерея, что под эти цели будет выделена территория в рамках проекта "Золотая миля"», – говорится в тексте петиции.

Там же указано, что из 9 проектов насыпной территории благовещенцы выбрали именно вариант с храмом – презентационные стенды были размещены в день выборов президента в марте 2012 года.

Автор петиции считает, что храм станет не только достопримечательностью, но и привлечет туристов в область. А также решит проблему переполненности храмов города по воскресеньям и праздникам.

Автором другой петиции – «Нет храму на Золотой миле» – значится некий Андрей Афанасьев, который выступает против строительства сооружения. Петиция адресована не только губернатору, но и мэру Благовещенска.

Афанасьев считает, что религиозному объекту не место на территории, предназначенной для отдыха и проведения массовых городских мероприятий. Среди его доводов есть и такие: «строительство религиозных объектов противоречит современным международным подходам к созданию общественных пространств», «строительство храма не должно финансироваться из бюджета города или страны», «если строительство будет финансироваться на пожертвования прихожан или деньги РПЦ, мы получим долгострой в центре города», «количество различных строений для проведения религиозных обрядов в нашем городе вполне имеет запас вместимости. Более того, уже ведётся строительство нового храма в микрорайоне».

О необходимости строительства храма на «Золотой миле» горожан спросили во время опроса на сайте мэрии Благовещенска. Утвердительно ответило больше 67 процентов опрошенных. Голосование даже пришлось приостановить из-за накрутки голосов.

Свой опрос проводило и Амур.инфо. 64 процента респондентов в его голосовании высказались «против».

Однако, несмотря на споры вокруг храма, его строительство определено существующим проектом планировки «Золотой мили». Такова информация администрации города.

Петицию в поддержку строительства храма уже подписали около восьми сотен человек. Петиция против храма набрала в два раза меньше.

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#городская власть #губернатор #религия #строительство


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Комментарии
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  • raznos

    raznos
    2 часа назад

    Считаю, что незачем строить храм на "Золотой миле". Это будет место отдыха горожан, рядом площадь Ленина с концертной площадкой, а по выходным (летом) с рынком. Начнётся конфликт интересов, грызня между верующими и атеистами.Зачем доводить ситуацию до конфликтов. Есть в городе три молельных места. Куда больше? И вообще у нас церковь вроде отделена от государства? Причем тогда здесь обещания мэра?

  • ДКВР

    ДКВР
    2 часа назад

    Шадринский вон пускай построят

  • ирина2323

    ирина2323
    2 часа назад

    Почему на Ленина Чайковского крест поставили и ничего не строят? Даже деньги на него когда-то собирали. Где?

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Где-где... Сожрато. Инфляцией.

  • farfalla

    farfalla
    1 час назад

    А что верующие про Шадринский собор молчат? Где собор, где деньги, собранные на него? Деньги собирались именно на него, а не на что-то другое, причем вкладывались и предприятия, куда дели их? Вот пусть его построят, в микрашке доделают храм, а потом до другой зеили тянутся.

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    А чего картинку заменили? Была же вот эта:

    Решили не пугать тем, что добрая часть дендрария под церковь уйдет?

    Сколько соток сгоревшая церквушка занимала?

  • Serebro

    Serebro
    1 час назад

    Сколько можно уже это обсасывать?! Хоть что уже делайте, только забор с проволкой уберите. Просто сделайте скамейки и выход к реке и всё! Елки посадите, траву какую нибудь - всем вообще пофиг что там будет. Гуляешь как в зоне вдоль забора....

  • Oktus89

    Oktus89
    48 минут назад

    Нормально, пусть строят... Будет город пивнух и храмов)

  • OT

    OT
    37 минут назад

    В этом случае применима поговорка "не мытьем так катаньем" в отношении уже самой местной власти. Местная власть прохвостость свою проявляет за строительство храма. Это ведь власть имеет тут главное слово о культурном значении наращиваемом берегу. В Конституции указывается, что ни одна идеология не должна иметь превалирующее значение над другими. Власть преступает статью Конституции в пользу РПЦ. Именно местная власть должна прервать рвение РПЦ в соответствие с Конституцией и именно власти даны на это полномочия.

    Так что тут инициатива со сбором подписи - это молчаливая инициатива власти создать некое влиятельное в обществе мнение РПЦ с которым якобы придется считаться. До чего все извращено!

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    26 минут назад

    Кто там чего попам обещал?

    Перед выборами населению города столько обещают и не исполняют, что обещание какого то чиновника временщика не имеет никакого значения в ряду многих неисполненых обещаний.

    Аминь.

  • nerro

    nerro
    11 минут назад

    Нам ещё пенсии не поднимать обещали когда-то

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