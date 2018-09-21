В Приамурье сторонники и противники храма на «Золотой миле» собирают подписи в свою поддержку

Фото: change.org

На сайте change.org опубликованы сразу две петиции, касающиеся строительства православного храма на «Золотой миле». Обе адресованы губернатору Амурской области. В одной из них собирают голоса за строительство культового сооружения, а в другой просят подписаться против этого.

С просьбой сохранить православный храм в проекте «Золотой мили» в Благовещенске обратился руководитель отдела катехизации и религиозного образования Благовещенской епархии Владимир Пушкарев.

«Просим обратить внимание на просьбу жителей Амурской области, которые выступают за выполнение договоренностей, взятых на себя правительством региона в лице своих губернаторов О. Н. Кожемяко (2008-2015 гг.) и А. А. Козлова (2015-2018 гг.). Речь идет о проекте насыпной набережной г. Благовещенска под названием "Золотая миля". В 2012 году правящий архиерей Благовещенской епархии епископ Лукиан (Куценко) обратился к губернатору О.Н. Кожемяко с просьбой дать разрешение на восстановление на историческом месте Благовещенского кафедрального собора, который был сожжен в 1924 году богоборцами. На данный момент на этом месте стоит памятник революционеру Ф. Н. Мухину. В ответ на эту просьбу губернатор заверил архиерея, что под эти цели будет выделена территория в рамках проекта "Золотая миля"», – говорится в тексте петиции.

Там же указано, что из 9 проектов насыпной территории благовещенцы выбрали именно вариант с храмом – презентационные стенды были размещены в день выборов президента в марте 2012 года.

Автор петиции считает, что храм станет не только достопримечательностью, но и привлечет туристов в область. А также решит проблему переполненности храмов города по воскресеньям и праздникам.

Автором другой петиции – «Нет храму на Золотой миле» – значится некий Андрей Афанасьев, который выступает против строительства сооружения. Петиция адресована не только губернатору, но и мэру Благовещенска.

Афанасьев считает, что религиозному объекту не место на территории, предназначенной для отдыха и проведения массовых городских мероприятий. Среди его доводов есть и такие: «строительство религиозных объектов противоречит современным международным подходам к созданию общественных пространств», «строительство храма не должно финансироваться из бюджета города или страны», «если строительство будет финансироваться на пожертвования прихожан или деньги РПЦ, мы получим долгострой в центре города», «количество различных строений для проведения религиозных обрядов в нашем городе вполне имеет запас вместимости. Более того, уже ведётся строительство нового храма в микрорайоне».

О необходимости строительства храма на «Золотой миле» горожан спросили во время опроса на сайте мэрии Благовещенска. Утвердительно ответило больше 67 процентов опрошенных. Голосование даже пришлось приостановить из-за накрутки голосов.

Свой опрос проводило и Амур.инфо. 64 процента респондентов в его голосовании высказались «против».

Однако, несмотря на споры вокруг храма, его строительство определено существующим проектом планировки «Золотой мили». Такова информация администрации города.

Петицию в поддержку строительства храма уже подписали около восьми сотен человек. Петиция против храма набрала в два раза меньше.