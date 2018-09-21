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21сентября
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сегодня, 16:39 0

В ДТП в Тамбовском районе погиб человек, двое пострадали (видео)

В ДТП в Тамбовском районе погиб человек, двое пострадали (видео)

Полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Тамбовском районе. Оно произошло на 52-м километре автодороги Благовещенск – Гомелевка.

Предварительно установлено, что ночью водитель, управляя легковым автомобилем, не справился с управлением. Машина съехала с проезжей части и опрокинулась в кювет.

В результате ДТП шофер 1981 года рождения погиб на месте происшествия. Двое пассажиров – мужчины 1998 и 1995 годов рождения – самостоятельно обратились за помощью в больницу села Тамбовки, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Видео: instagram.com/mreporter_blg

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#ДТП #происшествия #транспорт


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