Седьмая часть фильма «Елки» станет завершающей

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В конце декабря 2018 года в прокат выйдут седьмые «Елки». Эта часть фильма станет завершающим аккордом кинопроекта.

На 27 декабря 2018 года запланировано начало проката очередной части фильма «Елки». Министр культуры Владимир Мединский сообщил, что поддержка раскрученных многочисленных «Елок», к сожалению, не смогла оправдать себя.

«Елки» являются самой известной отечественной франшизой, которую субсидировал Фонд кино. «Елки 3» являются наиболее успешной частью этого проекта. В прокате фильм, вышедший в 2013 году, собрал 1,2 миллиарда рублей. Картину субсидировал Фонд кино, сообщает РБК.