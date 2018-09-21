Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:54 0

Седьмая часть фильма «Елки» станет завершающей

Седьмая часть фильма «Елки» станет завершающей
Фото: vk.com

В конце декабря 2018 года в прокат выйдут седьмые «Елки». Эта часть фильма станет завершающим аккордом кинопроекта.

На 27 декабря 2018 года запланировано начало проката очередной части фильма «Елки». Министр культуры Владимир Мединский сообщил, что поддержка раскрученных многочисленных «Елок», к сожалению, не смогла оправдать себя.

«Елки» являются самой известной отечественной франшизой, которую субсидировал Фонд кино. «Елки 3» являются наиболее успешной частью этого проекта. В прокате фильм, вышедший в 2013 году, собрал 1,2 миллиарда рублей. Картину субсидировал Фонд кино, сообщает РБК.

Просмотров всего: 572

#кино


В России и мире

Плохие российские фильмы будут использовать как наказание
В России и мире

В Китае пропала актриса, сыгравшая в «Железном человеке»
Общество

В Приамурье впервые пройдут российские просветительские проекты ФАНК и ДНК
Культура 1

Стало известно, какие фильмы представят на «Амурской осени»
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь