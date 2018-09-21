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21сентября
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сегодня, 16:00 7

Почти «Ревизорро»: Елена Летучая отобедала в благовещенском кафе

Почти «Ревизорро»: Елена Летучая отобедала в благовещенском кафе

В Благовещенске гостит бывшая ведущая телешоу «Ревизорро» Елена Летучая. 21 сентября девушка посетила одно из кафе китайской и японской кухонь, расположенное в областном центре.

«Друзья, нас сегодня порадовала своим присутствием Елена Летучая, гроза ресторанов и кафе всея Руси! Елена и ее друзья остались довольны», – сообщило кафе в своем Инстаграме, опубликовав соответствующие видео.

Менеджер кафе Яна Ивашова рассказала ИА «Амур.инфо», что Елена встречалась в их заведении со своими друзьями по учебе. Они заказали несколько блюд – палтус в соевом соусе, тигровые креветки в кисло-сладком соусе, салат «Хэйхэ», салат из bitter-хризантемы, говядину в соевом соусе.

«Для нас, конечно, это было сюрпризом. Сюрпризом приятным, поскольку они остались довольны, с удовольствием слушали рекомендации по блюдам. Все понравилось, и даже что не съели – забрали с собой в дорогу в контейнере», – сказала Яна Ивашова.

Как сообщало Амур.инфо, Елена Летучая приехала в Приамурье в рамках фестиваля «Амурская осень». Она побывала в колледже Благовещенска, где училась 20 лет назад, и сыграла в конкурсной комедии фестиваля «Родственные связи».

Просмотров всего: 3635

#Амурская осень #визиты


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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    3 часа назад

    Где же она покушала? Вообще не догадаться.

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    3 часа назад

    Елена Летучая в своих программах очень наглядно показала миллионам людей, какой бывает система общественного питания (от ресторанов до забегаловок…)… Уверена, что немало людей это отвадило от посещений подобных мест, если только в самом крайнем случае… Я, например, отношусь к той немалой группе людей, которые совершенно исключают для себя посещение мест ОбщеПита. Главное здесь - недоверию к нормам санитарии, качеству и формы приготовления подаваемых блюд и продуктов и, естественного отсюда, чувства БРЕЗГЛИВОСТИ. Приготовленная чужой рукой пища в местах, которое сам человек не видел (где, как, кем и т.п. готовится пищу) – это ТАБУ, это не пропускается в святая святых – внутрь своего организма (в желудок…)… И таких людей становится все больше ! Будьте Бдительны, будьте Брезгливы – Ваш желудок не помойка! )))

  • Nikodim

    Nikodim
    3 часа назад

    Noir

    Где же она покушала? Вообще не догадаться.



    ну да, зашифровались напрочь. как путинский сбитень сразу все и не скупишь. еще и издевательски на заднем фоне в первой фотографии разместили рекламу какого-то неизвестного президент-кафе, которое и знать не знает про японо-китайскую кухню. вот уж интриги, расследования с этой летучей смесью...



  • Александр II

    Александр II
    3 часа назад

    Вероника Н.

    Елена Летучая в своих программах очень наглядно показала миллионам людей, какой бывает система общественного питания (от ресторанов до забегаловок…)… Уверена, что немало людей это отвадило от посещений подобных мест, если только в самом крайнем случае… Я, например, отношусь к той немалой группе людей, которые совершенно исключают для себя посещение мест ОбщеПита. Главное здесь - недоверию к нормам санитарии, качеству и формы приготовления подаваемых блюд и продуктов и, естественного отсюда, чувства БРЕЗГЛИВОСТИ. Приготовленная чужой рукой пища в местах, которое сам человек не видел (где, как, кем и т.п. готовится пищу) – это ТАБУ, это не пропускается в святая святых – внутрь своего организма (в желудок…)… И таких людей становится все больше ! Будьте Бдительны, будьте Брезгливы – Ваш желудок не помойка! )))



    Тяжело Вам путешествовать)))

  • krasnova

    krasnova
    2 часа назад

    Согласна, Веронике сложно путешествовать, на дошике долго не протянешь.

  • dance

    dance
    1 час назад

    Как жутко на фото выглядит контурирование....

  • Казак

    Казак
    51 минута назад

    Вероника Н.

    Елена Летучая в своих программах очень наглядно показала миллионам людей, какой бывает система общественного питания (от ресторанов до забегаловок…)… Уверена, что немало людей это отвадило от посещений подобных мест, если только в самом крайнем случае… Я, например, отношусь к той немалой группе людей, которые совершенно исключают для себя посещение мест ОбщеПита. Главное здесь - недоверию к нормам санитарии, качеству и формы приготовления подаваемых блюд и продуктов и, естественного отсюда, чувства БРЕЗГЛИВОСТИ. Приготовленная чужой рукой пища в местах, которое сам человек не видел (где, как, кем и т.п. готовится пищу) – это ТАБУ, это не пропускается в святая святых – внутрь своего организма (в желудок…)… И таких людей становится все больше ! Будьте Бдительны, будьте Брезгливы – Ваш желудок не помойка! )))



    Если у Вас одна из разновидностей фобии связанная с едой, то не надо запугивать других. Посмотрев серии программы «Ревизорро» можно увидеть как они одних пиарят (типа они пришли без предупреждения), а по другим поступил заказ убрать конкурентов. Понятное дело в дорогих ресторанах на полках пылинки нет, но отдавать за блюдо из овощной нарезки 300 рублей и выше за 100 грамм не охота. Вот и идем в кафешку или столовую в которой на 300 рублей можно покушать нормально. Каждому товару своя цена и свой покупатель с его бюджетом.

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