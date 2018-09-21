Почти «Ревизорро»: Елена Летучая отобедала в благовещенском кафе

В Благовещенске гостит бывшая ведущая телешоу «Ревизорро» Елена Летучая. 21 сентября девушка посетила одно из кафе китайской и японской кухонь, расположенное в областном центре.

«Друзья, нас сегодня порадовала своим присутствием Елена Летучая, гроза ресторанов и кафе всея Руси! Елена и ее друзья остались довольны», – сообщило кафе в своем Инстаграме, опубликовав соответствующие видео.

Менеджер кафе Яна Ивашова рассказала ИА «Амур.инфо», что Елена встречалась в их заведении со своими друзьями по учебе. Они заказали несколько блюд – палтус в соевом соусе, тигровые креветки в кисло-сладком соусе, салат «Хэйхэ», салат из bitter-хризантемы, говядину в соевом соусе.

«Для нас, конечно, это было сюрпризом. Сюрпризом приятным, поскольку они остались довольны, с удовольствием слушали рекомендации по блюдам. Все понравилось, и даже что не съели – забрали с собой в дорогу в контейнере», – сказала Яна Ивашова.

Как сообщало Амур.инфо, Елена Летучая приехала в Приамурье в рамках фестиваля «Амурская осень». Она побывала в колледже Благовещенска, где училась 20 лет назад, и сыграла в конкурсной комедии фестиваля «Родственные связи».