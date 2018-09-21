Отслеживать пуски с космодрома Восточный будет «штаб звездных войн»

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Тихоокеанский флот получил «Маршала Крылова» – это модернизированный корабль слежения за космической обстановкой. Судно не имеет аналогов в мире, его аппаратура позволяет в режиме реального времени управлять кораблями, самолетами и сухопутными силами, вести операции в космическом пространстве. Пригодится корабль и для космодрома Восточный.

Как пишут «Известия», «Маршал Крылов» будет использоваться Роскосмосом для отслеживания пусков ракет с Восточного. За набор бортовых радиоэлектронных систем судно уже получило на флоте прозвище «штаб звездных войн».

В Главкомате ВМФ изданию рассказали, что работы по модернизации корабля измерительного комплекса «Маршал Крылов» уже практически завершены. Пробные испытания прошли в ходе стратегических учений «Восток-2018». После окончания всех работ «Маршал Крылов» должен стать корабельным пунктом управления Тихоокеанского флота.

Выход корабля в открытое море анонсировался перед началом учений. Правда, командование Вооруженных сил РФ не называло, какой именно корабль примет в них участие. Перед началом «Востока-2018» на брифинге для иностранных военных атташе начальник Генерального штаба ВС генерал армии Валерий Герасимов вскользь отметил, что флот опробует новую технику.

«Корабли совершенно нового класса, которые обеспечивают управление группировками сил в океанских акваториях», – заявил Валерий Герасимов.

«Маршал Крылов» проекта 1914.1 – единственный корабль подобного класса в составе ВМФ России. Сейчас он числится в 114-й бригаде Тихоокеанского флота.

«Маршал Крылов» предназначен для обеспечения испытаний и отработки новых образцов ракетно-космических комплексов, вывода на орбиту средств Воздушно-космических сил, поиска, спасения и эвакуации экипажей и спускаемых аппаратов, севших на воду. А также для обнаружения кораблей, подводных лодок и самолетов, ретрансляции всех видов информации.

До модернизации его чаще всего использовали для обеспечения связи космонавтов с центром управления полетами (ЦУП) государственной корпорации «Роскосмос». После обновления корабль будет использоваться и для нужд космодрома Восточный.

«"Маршал Крылов" будет незаменим при управлении удаленными группировками кораблей, – отметил военный эксперт Дмитрий Болтенков. – Россия начала возвращаться в Мировой океан. Фактически воссоздана Средиземноморская эскадра, которая существовала при СССР. Не исключено, что воссоздадут эскадру и в Индийском океане. В таком случае корабль будет особенно полезен флоту».

«Маршал Крылов» будет способен решать многоплановые задачи, отметил руководитель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников капитан первого ранга Игорь Курдин. Корабль может обеспечить связь в самых отдаленных уголках мира, выступив в качестве ретранслятора сигналов, пояснил он.