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21сентября
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Макгрегор попытался заставить Нурмагомедова выпить виски

Макгрегор попытался заставить Нурмагомедова выпить виски
Фото: russian.rt.com

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор во время пресс-конференции предложил россиянину Хабибу Нурмагомедову выпить виски собственной марки. Боец из Дагестана ответил отказом.

Перед началом пресс-конференции Макгрегор поставил перед собой большую бутылку виски, производством которого он занимается. «Я прихватил для этого смешного парня маленькую бутылочку. Подходите все, я вам налью. Дайте стакан, я налью и ему», – закричал ирландец, налил виски и поставил на стол Нурмагомедова.

«Я не буду пить. Я никогда не пью. Заканчивай со своим дерьмовым виски», – ответил Нурмагомедов, исповедующий ислам. После этого Макгрегор попытался подойти к нему, но его не пустил глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт.

Во время традиционной пресс-конференции будущие соперники неоднократно оскорбляли друг друга. Макгрегор неоднократно вспоминал случай с нападением на автобус и на протяжении всей сессии пил виски.

Бойцы встретятся 6 октября на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе. Макгрегор — бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе. В его активе 21 победа при трех поражениях. Нурмагомедов является действующим обладателем пояса в легком весе. На его счету 26 побед в 26 боях, сообщает «Лента.ру».

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