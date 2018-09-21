В Благовещенском районе идет масштабная реконструкция дорог

Благовещенцы смогут напрямую ездить из микрорайона в село Чигири. Строится новая дорога, которая, продлевая улицу Василенко, соединит город и село. Работы ведутся в ходе реконструкции дорог в Благовещенском районе.

В этом году на них выделили рекордное количество средств – 77 миллионов рублей. Всего в этом году в Приамурье реконструируют не менее 150 километров дорог местного значения. На это потратят почти 1,5 миллиарда рублей. Дорожные рабочие уложат новый асфальт, сделают ливневые канализации, установят леерные ограждения и новые остановки.

Две дороги реконструируют в селе Чигири. По улице Светлой укладывают новое асфальтобетонное покрытие, а по улице Центральной установили остановки и сделали освещение. В 2019 году в эту улицу упрется новая дорога – продолжение улицы Василенко. Это позволит добираться до Чигирей через микрорайон и разгрузит перекресток Воронкова – Новотроицкое шоссе.

«Сложность в том, что здесь проходит мелиоративный канал, и, когда проходят осадки, он собирает большой поток воды с Тепличного и со всего района. Поэтому его будут переносить и устанавливать водопропускные трубы», – объясняет заместитель главы администрации Благовещенского района Дмитрий Слепцов.

Строительство новой дороги ведется в районе перекрестка улиц Василенко и Воронкова. Проезжую часть делают в два этапа. В этом году подготовят грунт. В следующем заасфальтируют дорогу протяженностью почти 2,5 километра, установят леерные ограждения, сделают освещение и тротуары. Строительство участка обойдется примерно в 30 миллионов рублей.

Ремонтируют дороги и в других населенных пунктах Благовещенского района. «Мы выбирали по приоритетности, где самые густонаселенные пункты, самое большое движение. Это Чигири, Усть-Ивановка и Волково. В Усть-Ивановке уложили асфальт на Больничной, в Волкове по водоотведению работают на улице Переселенческой», – перечисляет глава администрации Благовещенского района Сергей Адаменко.

На ремонт и реконструкцию дорог местного значения в Благовещенском районе впервые выделили 77 миллионов рублей. В предыдущие годы суммы были в три, а то и в шесть раз меньше. В целом в Амурской области на ремонт сельских дорог выделяется 1 миллиард 300 миллионов рублей. Почти 160 миллионов – это средства Газпрома. На эти деньги восстанавливаются участки, по которым возят грузы для строительства газопровода «Сила Сибири».

Региональные дороги в текущем году тоже получили большие деньги. В целом расходы превышают 3,5 миллиарда рублей. При этом около 750 миллионов пошли на реконструкцию и строительство новых участков. На эти средства, в частности, восстанавливают дорогу между Зеей и Тыгдой, разрушенную во время наводнения в 2013 году. Самые масштабные работы идут по направлению Благовещенск – Свободный. По данным сайта «Госзакупки», на реконструкцию 6-километрового участка выделено почти полмиллиарда рублей. Со следующего года по этой трассе автомобили ездить не будут. Она пришла в негодность, поэтому было решено сделать дорогу по соседству. 6-километровое дорожное полотно за Натальинским перевалом отсыпают в ходе реконструкции дороги Благовещенск – Свободный.

Дорогу делают в несколько этапов: подготовка грунта, укладка водопропускных труб, строительство однопролетного моста. Здесь появится асфальтобетонное покрытие, леерные ограждения и дорожные знаки. Завершат строительство в следующем году. «Здесь были повороты аварийные. Сейчас также будут шесть поворотов, только уже другие. Трасса будет проложена подальше от основной, но в некоторых местах она будет попадать в предыдущую дорогу», – говорит мастер строительно-монтажных работ АО «Асфальт» Игорь Максимов.

В 2018 году расходы на дорожное хозяйство Амурской области, по данным правительства на апрель, составляют почти 5 миллиардов рублей. Ремонтная кампания ориентировочно завершится в октябре.

Тем временем общественники составили «Рейтинг убитых дорог Приамурья». Представители областного отделения Общероссийского народного фронта отметили автомагистрали регионального и местного значения, требующие ремонта. Такую работу активисты провели в ходе проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог».

С 2017 года амурчане могли сами отмечать проблемные дороги на сайте dorogi-onf.ru. Жители Приамурья нанесли на карту убитых дорог 112 участков, требующих ремонта. Лидером среди них стал отрезок дороги в Благовещенске по улице Шимановского между Красноармейской и Октябрьской.

Среди дорог в муниципальных районах амурчане просят отремонтировать подъезд к поселку Чагоян. Восемь из проблемных участков отремонтировали. Более 30 должны доделать в этом году. Часть дорог внесена в план ремонта на 2019 год. А вот почти по 40 участкам дорог решение еще не принято. Рейтинг убитых дорог общественники направили в правительство Амурской области и администрацию Благовещенска, попросив внести проблемные участки в план дорожного ремонта на следующий год.