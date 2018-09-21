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21сентября
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Агрессивная старушка напала на молодого человека во Владивостоке (видео)

Агрессивная старушка напала на молодого человека во Владивостоке (видео)
Фото: enigma-project.ru

Во Владивостоке агрессивная старушка напала на молодого человека, сидевшего на месте для инвалидов в автобусе. Женщина набросилась на него с требованием уступить ей это сиденье. Парень сидел и слушал музыку в наушниках, как вдруг пожилая женщина, ударила по его смартфону и выдернула наушники из ушей.

Он попытался защититься от пенсионерки, но та не отступала и с каждым разом все агрессивнее себя вела и била по затылку несчастного. Пассажиры заступились за молодого человека и предложили ей выбрать другое место - салон был полупустым. Но та уперлась и заявила, что ей там совершенно неудобно. Не выдержав напора злобы, парень встал со своего места.

Весь процесс снял на видео один из пассажиров, и этот ролик буквально взбудоражил социальные сети. Практически все пользователи сходятся во мнении, что пенсионерке не стоило вести себя так агрессивно, а нужно было просто попросить молодого человека пересесть, ведь это не так уж и трудно.

В данном случае демонстрируется явная психическая неуравновешенность, склонность к рукоприкладству и обыкновенная злоба на первого попавшегося на глаза человека, сообщает VistaNews.com.

Такая неуравновешенность зачастую объясняется возрастом и неспособностью мозга порой подобрать правильное решение, но стоит все-таки оставаться человеком, а не пытаться показать собственное превосходство только за счет преклонного возраста.

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#жизнь #происшествия


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