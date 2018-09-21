Детская областная поликлиника в Благовещенске сменит прописку

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Детская областная педиатрическая консультативная поликлиника в Благовещенске будет располагаться по другому адресу. Врачи переедут в здание, находящееся на территории Амурской областной детской клинической больницы. Сейчас там идет ремонт.

«С момент образования АОДКБ эта поликлиника располагается на территории взрослой областной больницы. Иными словами, две, в сущности, смежные организации находятся на дистанции длиной в целый город. Это и неудобно, и нелогично, и создает массу проблем, как для пациентов, так и для педиатров», – объясняет министр здравоохранения Амурской области Андрей Субботин.

«На территории Амурской областной детской клинической больницы в данный момент ремонтируется пятиэтажное панельное здание бывшего стационара, в котором вполне комфортно разместится детская областная поликлиника. На втором и третьем этажах ремонт практически завершен. Сейчас ведутся работы на первом этаже, после чего займемся подвальным помещением», – говорит главный врач АОДКБ Руслан Белоус.

В настоящее время детская областная поликлиника располагается по адресу: улица Воронкова, 26. Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, в нынешнем здании функционируют 36 кабинетов, общая площадь помещений – 1 350 квадратных метров. Нагрузка – 153 посещения в смену.

Поликлиника, которая откроется с нового года рядом с новым корпусом АОДКБ, рассчитана на 300 посещений в смену. И она, как отмечается, будет значительно просторнее: те же 36 кабинетов разместятся на 1 900 «квадратах».

«В целом, безусловно, новая поликлиника предоставит педиатрам более широкие диагностические возможности. И главное – значительно сбережет время врачей и больных, которого сейчас уходит немало только на перемещения из поликлиники в стационар и иные подразделения Амурской детской больницы. Таким образом, больничный городок АОДКБ обретет, наконец, законченную структуру», – констатируют в пресс-службе амурского правительства.

Часть первого этажа, скорее всего, займут игровые комнаты – это, считают в амурском минздраве, немаловажная деталь: все-таки многих маленьких пациентов привозят издалека, при этом трудно бывает подгадать точное время приезда к началу приема. В таких случаях даже недолгое ожидание может быть утомительным, и детям помогут отвлечься специальные комнаты, оборудованные игрушками и соответствующей мебелью, развивающими комплексами.

«В регистратуре поликлиники постараемся внедрить систему "Один пациент – одно окно" с тем, чтобы все организационные вопросы, начиная от заполнения медицинской карты, можно было решить не в очереди при всех, а наедине с регистратором, заранее заполнив форму. Для этого нам потребуется не только соответствующим образом оборудовать стойку регистратуры, но и воспользоваться современными информационными технологиями», – считает Андрей Субботин.

Как только переезд осуществится, сразу же начнется большой ремонт в нынешнем здании детской консультативной поликлиники. Руководство АОКБ уже прорабатывает варианты его дальнейшего использования. Среди наиболее вероятных – размещение поликлиники для жителей Благовещенского района.

Кроме того, в детской поликлинике № 4 Благовещенска будет сделан капитальный ремонт. На это и на оснащение лечебного учреждения выделено около 25 миллионов рублей. В целом же из федерального бюджета на переоснащение детских поликлиник в 2018 году Приамурью выделено 106 миллионов рублей.

«Это учреждение в результате конструктивных преобразований и модернизации должно стать флагманом амурской поликлинической педиатрии – образцом для всех других медицинских организаций данного профиля и в плане создания комфортных условий пребывания пациентов, и в части оказания качественной и своевременной медицинской помощи детям», – отмечает Андрей Субботин.

Ремонтные работы здесь начнутся со следующей недели. Сдать объект под ключ планируется уже в декабре 2018 года. В обновленную поликлинику будет приобретено новое оборудование и инструментарий, соответствующие самым современным стандартам оказания помощи детям.

Все аукционы на поставку медицинской аппаратуры и инструментов уже состоялись, договоры заключены.