Тепло сменится холодом и дождем: прогноз погоды в Приамурье на 22 сентября

Фото: help-animals.ru

22 сентября в Амурской области облачно, дожди, местами сильные. На севере ожидается дождь с мокрым снегом. Ветер подует с востока, северо-востока со скоростью 5-10, в порывах – до 15-20 метров в секунду. Температура ночью составит 8...13, днем – 13...18, в осадках – около 10 градусов.

В Благовещенске ночью облачно, сильный дождь. Юго-восточный, восточный ветер разгонится до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 10...12, днем – до 15 градусов выше нуля. В течение дня будет облачно с прояснениями, временами дождь. Скорость восточного ветра достигнет 8-13, в порывах – 18 метров в секунду, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Нина Гвоздкова