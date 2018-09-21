Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:57 0

Тепло сменится холодом и дождем: прогноз погоды в Приамурье на 22 сентября

Тепло сменится холодом и дождем: прогноз погоды в Приамурье на 22 сентября
Фото: help-animals.ru

22 сентября в Амурской области облачно, дожди, местами сильные. На севере ожидается дождь с мокрым снегом. Ветер подует с востока, северо-востока со скоростью 5-10, в порывах – до 15-20 метров в секунду. Температура ночью составит 8...13, днем – 13...18, в осадках – около 10 градусов.

В Благовещенске ночью облачно, сильный дождь. Юго-восточный, восточный ветер разгонится до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 10...12, днем – до 15 градусов выше нуля. В течение дня будет облачно с прояснениями, временами дождь. Скорость восточного ветра достигнет 8-13, в порывах – 18 метров в секунду, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 704

#погода


Общество 1

Дожди в большинстве районов: прогноз погоды в Амурской области на 21 сентября
Общество

Дождь с мокрым снегом: прогноз погоды в Амурской области на 21 сентября
Общество 1

Тепло и без дождей: прогноз погоды в Приамурье на 20 сентября
Общество

До 24 градусов тепла: прогноз погоды в Приамурье на 20 сентября
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь