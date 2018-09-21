В Благовещенске легковушка проехала перекресток на красный (видео)

Инстаграм-паблик stopham_blg опубликовал видео, снятое в Благовещенске. Героем ролика стал легковой автомобиль, водитель которого нарушил ПДД.

Сообщается, что инцидент произошел на пересечении улиц Мухина и Северной. На кадрах видно, что водитель легковушки вроде бы остановился перед перекрестком на красный сигнал светофора (правда, за линией), но не стал дожидаться зеленого сигнала и повернул направо.

В комментариях к видео в социальных сетях многие пользователи встали на сторону нарушителя. «И правильно, на мой взгляд, там можно поставить дополнительную секцию на светофор», – написал один из комментаторов. «Уже нет слов! Я, конечно, не оправдываю водителя, так делать нельзя, ай-яй-яй! Но, (…), он никому не помешал, дорога там перекрыта, аварийной ситуации не создал. И мне кажется, что тот, кто скинул это видео, намного больше нехороший человек!» – высказался другой. «Стукачи», – счел третий.

Впрочем, были и те, кто не оправдывал водителя. «Когда же до вас дойдет, что речь не о "мешает или нет"! Есть правила, законы», – высказался пользователь, обращаясь к другому юзеру.

Проезд на красный сигнал светофора предусматривает административный штраф в размере 1 тысячи рублей. Если же такое нарушение будет совершено повторно, размер штрафа увеличится до 5 тысяч рублей, а также водителя могут лишить прав на срок до полугода.

Видео: instagram.com/stopham_blg