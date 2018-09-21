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21сентября
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сегодня, 13:47 0

Плохие российские фильмы будут использовать как наказание

Плохие российские фильмы будут использовать как наказание
Фото: globalcity.info

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил наказывать правонарушителей, заставляя их смотреть плохие российские фильмы. Также он отметил, что не все отечественные ленты подходят для наказания.

«Иногда смотреть некоторые фильмы, которые выпускают в России, — это действительно мучение. Можно, кстати, внести в Административный и Уголовный кодекс наказание отечественными фильмами, особенно с участием наших комиков. Можно привязывать нерадивых людей к стулу, чтобы они смотрели», – сказал Чернышов, член партии ЛДПР.

Представитель партии также отметил, что не все отечественные фильмы подходят в качестве наказания, однако есть ленты низкого качества, не вызывающие интереса у зрителей.

Летом 2017 года депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об обязательном показе патриотических фильмов военным и сотрудникам правоохранительных органов. В пояснительной записке говорилось, что эти меры направлены на повышение уровня патриотизма и положительного отношения к службе, сообщает GFAclaims.com.

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#заксобрание #кино


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