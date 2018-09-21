Василий Орлов об участии в ВЭФ: мы не ударили в грязь лицом (видео)

В сюжете продолжительностью без малого 14 минут показаны площадка ВЭФ на острове Русский и павильон Амурской области. Главы министерств и губернатор рассказали о том, как все прошло и поделились впечатлениями.

Одним из самых ярких моментов стало посещение амурского павильона лидерами двух держав – Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Главам России и Китая подарили картины нашего художника Леонида Кильчанского. После того как Путин угостил китайского коллегу амурским медом, с прилавка расхватали весь сбитень.

На вопрос – хватит ли меда? – ответил министр сельского хозяйства Амурской области Олег Турков: «Сегодня наши производители меда разрознены, их нужно объединить и наш минсельхоз работает над тем, чтобы они объединялись в сильные кооперативы, чтобы формировалась более мощная цена на наш мед. Перспективы есть, тем более такую рекламу дали высшие руководители нашей страны и Китая!»

В рамках ВЭФ делегация правительства Амурской области провела 22 официальные встречи. Были подписаны 12 соглашений. «Мы провели очень много встреч с инвесторами, в том числе с иностранными, провели встречи с руководителями общественных организаций, с официальной делегацией Китайской Народной Республики, Корейской Республики. Надеемся, что по итогам встречи с корейской делегацией проведем бизнес-миссию с нашими предпринимателями», – рассказала министр экономического развития Амурской области Людмила Старкова.

В ходе ВЭФ обсуждались вопросы не только сотрудничества между странами, но и проекты в области сельского хозяйства, образования. «Состоялась встреча с руководителем СИБУРа, ректором Амурского государственного университета и правительства Амурской области. Мы договаривались о реальных шагах – например, об открытии представительства университета Губкина в АмГУ», – отметил заместитель председателя правительства Амурской области Андрей Плутенко.

Павильон Амурской области на ВЭФ был представлен в виде дата-центра, в который загружена информация об экономическом потенциале области, транспортной инфраструктуре, канатной дороге, мосте, возможности увеличения экспорта сельхозпродукции. «Работали китайские и российские художники, артисты, шли концерты и мастер-классы. Затем мы показали хоккейный матч – нашу фишку, он будет проводиться третий год. Интересный проект – строительство дата-центра на базе одной из наших гидростанций», – перечислил глава Приамурья.

На форуме провели блокчейн-эксперимент. Каждый гость форума, гуляя по улице Дальнего Востока, с помощью трекинга «наматывал шаги», получая за каждый по одному амуркойну. «За три дня выдали более 500 000 амуркойнов. На них можно приобрести сувениры, амурский мед, пряники. Но самая главная фишка – мы рассказываем о том, как технологии могут применяться в жизни», – объясняет директор агентства по привлечению инвестиций Амурской области Павел Пузанов.

«На мой взгляд, все прошло очень хорошо, – считает Василий Орлов. – У нас был один из лучших павильонов. В нем побывали лидеры двух стран. Был в полной мере показан потенциал Амурской области. Было много встреч с крупными инвесторами – теми, кто уже пришел в регион и кто только собирается. Обсуждалось развитие сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры, с китайскими партнерами договорились продолжить переговоры по реализации проекта железнодорожного моста».

Следующий Восточный экономический форум станет юбилейным, пятым. «Это будет что-то новое, другое. Ждем с нетерпением и с января 2019 года начнем готовиться к ВЭФ–2019», – говорит министр экономического развития Амурской области Людмила Старкова.