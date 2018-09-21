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21сентября
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сегодня, 13:19 2

По факту разрушения могил в Безозёрном возбуждено уголовное дело

По факту разрушения могил в Безозёрном возбуждено уголовное дело
Фото: пресс-служба УМВД России по Амурской области

По факту уничтожения и повреждения мест захоронений и надмогильных сооружений в Безозёрном Бурейского района возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». По информации областной полиции, злоумышленники были пьяны, за что уже несут наказание.

Как рассказали в пресс-службе амурского УМВД, в результате действия вандалов пострадали 72 могилы. 13 – повреждены огнем, еще 59 могил и памятников были частично или полностью уничтожены. Это установила следственно-оперативная группа, которая была направлена на место происшествия.

«Установить личности подозреваемых в совершении преступления и задержать их полицейским помогли местные жители. Злоумышленниками оказались двое братьев 1975 и 1979 годов рождения. Данные граждане задержаны на месте происшествия. Оба мужчины ранее судимы. Подозреваемые находились в общественном месте в состоянии опьянения. Мужчин доставили в дежурную часть отдела полиции», – сообщают в полиции.

За появление в нетрезвом виде в общественном месте мировой судья Бурейского участка № 1 назначил братьям наказание в виде административного ареста на 13 суток. Правонарушители были помещены в изолятор временного содержания. Ранее местные жители предполагали, что это сделали для того, чтобы сельчане не совершили над вандалами самосуд.

Что касается уголовного дела, то по части 1 статьи 244 Уголовно кодекса максимум, что грозит братьям, это исправительные работы на срок до одного года либо арест на срок до трех месяцев.

Фото и видео предоставлены пресс-службой УМВД России по Амурской области

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#жизнь #происшествия


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Комментарии
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  • Алгебра

    Алгебра
    2 часа назад

    Как вырастает такое быдло?!

  • Музей

    Музей
    1 час назад

    потому что такое же быдло и воспитывает

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