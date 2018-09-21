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21сентября
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сегодня, 13:16 4

Благовещенец, совершивший кражу, лишился свободы на 19 лет

Благовещенец, совершивший кражу, лишился свободы на 19 лет
Фото: vremya-bir.ru

Благовещенский городской суд вынес приговор жителю столицы Приамурья. Мужчина лишился свободы на 19 лет после совершения кражи. Столь суровый приговор был обусловлен рецидивом преступлений.

Кража произошла в Благовещенске. В июне 2017 года в подъезде одного из домов по улице Партизанской между двумя мужчинами случился конфликт. Благовещенец, который впоследствии пошел под суд, ударил своего оппонента, тот упал на пол и обронил ключи от своей квартиры. Благовещенец завладел этими ключами и на следующий день проник в чужое жилище. В квартире горожанин похитил мобильный телефон Nokia и деньги – 25 тысяч рублей.

При вынесении приговора суд учел как явку с повинной, полное признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие несовершеннолетнего ребенка, так и серьезный рецидив преступлений. Как сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда, горожанин был неоднократно судим с 2004 года. Также мужчина не возместил ущерб, причиненный владельцу квартиры в результате последней кражи.

Благовещенца приговорили к 19 годам лишения свободы, с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а оставшейся части срока – в исправительной колонии особого режима. Мужчину взяли под стражу в зале суда. Также суд взыскал с него 25 790 рублей – в счет возмещения материального ущерба, причиненного владельцу квартиры.

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#криминал #происшествия #суды


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Комментарии
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  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    2 часа назад

    И что, на нем даже условки не висело? Согласитесь, граждане, за убийство меньше дают. Надо было пару лярдов красть, под амнистию бы попал.

  • Alexx555

    Alexx555
    2 часа назад

    Идиотские правосудие.

  • barbar

    barbar
    1 час назад

    3-я ходка по той-же статье?

  • странаворов

    странаворов
    30 минут назад

    Страна дураков.

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