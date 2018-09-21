Благовещенец, совершивший кражу, лишился свободы на 19 лет
Благовещенский городской суд вынес приговор жителю столицы Приамурья. Мужчина лишился свободы на 19 лет после совершения кражи. Столь суровый приговор был обусловлен рецидивом преступлений.
Кража произошла в Благовещенске. В июне 2017 года в подъезде одного из домов по улице Партизанской между двумя мужчинами случился конфликт. Благовещенец, который впоследствии пошел под суд, ударил своего оппонента, тот упал на пол и обронил ключи от своей квартиры. Благовещенец завладел этими ключами и на следующий день проник в чужое жилище. В квартире горожанин похитил мобильный телефон Nokia и деньги – 25 тысяч рублей.
При вынесении приговора суд учел как явку с повинной, полное признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие несовершеннолетнего ребенка, так и серьезный рецидив преступлений. Как сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда, горожанин был неоднократно судим с 2004 года. Также мужчина не возместил ущерб, причиненный владельцу квартиры в результате последней кражи.
Благовещенца приговорили к 19 годам лишения свободы, с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а оставшейся части срока – в исправительной колонии особого режима. Мужчину взяли под стражу в зале суда. Также суд взыскал с него 25 790 рублей – в счет возмещения материального ущерба, причиненного владельцу квартиры.
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