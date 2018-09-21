Благовещенец, совершивший кражу, лишился свободы на 19 лет

Фото: vremya-bir.ru

Благовещенский городской суд вынес приговор жителю столицы Приамурья. Мужчина лишился свободы на 19 лет после совершения кражи. Столь суровый приговор был обусловлен рецидивом преступлений.

Кража произошла в Благовещенске. В июне 2017 года в подъезде одного из домов по улице Партизанской между двумя мужчинами случился конфликт. Благовещенец, который впоследствии пошел под суд, ударил своего оппонента, тот упал на пол и обронил ключи от своей квартиры. Благовещенец завладел этими ключами и на следующий день проник в чужое жилище. В квартире горожанин похитил мобильный телефон Nokia и деньги – 25 тысяч рублей.

При вынесении приговора суд учел как явку с повинной, полное признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие несовершеннолетнего ребенка, так и серьезный рецидив преступлений. Как сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда, горожанин был неоднократно судим с 2004 года. Также мужчина не возместил ущерб, причиненный владельцу квартиры в результате последней кражи.

Благовещенца приговорили к 19 годам лишения свободы, с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а оставшейся части срока – в исправительной колонии особого режима. Мужчину взяли под стражу в зале суда. Также суд взыскал с него 25 790 рублей – в счет возмещения материального ущерба, причиненного владельцу квартиры.