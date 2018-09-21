Бог им судья: в распоряжении Амур.инфо появилось видео с разгромленного в Приамурье кладбища

В распоряжении редакции Амур.инфо оказалось видео с кладбища села Безозёрное Бурейского района, которое разорили два брата. По словам местных жителей, у некоторых сельчан пострадали сразу несколько мест захоронений родных, и они даже представить не могут, где теперь брать средства на восстановление.

Масштаб разрушения кладбища сразу после происшествия сняла на камеру мобильного телефона одна из жительниц, мужа которой похоронили несколько месяцев назад. Мужчина погиб при трагических обстоятельствах – утонул во время семейного отдыха.

«Такая вот ситуация – памятники сожжены и сломаны. Как люди с этим жить будут, я просто не представляю. Памятники не из дешевых, по крайней мере, для нашего населения. Вот здесь могила моего дедушки, а здесь – отца и бабушки. Одного из разрушителей поймали – он пьяный до потери сознания. Господи, бог им судья», – рассказывает Светлана Петренко.

На заднем плане отчетливо слышен чей-то плач. Комментируя случившееся, Светлана сама с трудом сдерживает слезы. По телефону молодая женщина рассказала, что не только у ее семьи было разрушено сразу несколько могил родных.

«Муж утонул 7 июля. У нас стоял крест на могиле, венками и цветами была устлана вся могилка. А остались только палки, пики от венков и от цветов, крест погорел – на нем было две фотографии. Мы памятник не ставили, потому что дожди идут, и могилка осыпается. Еще у отца, у дедушки, у бабушки разрушены могилы. Кто теперь будет это возмещать? Мы недавно похоронили и можем съездить в ритуальную контору взять чеки и подать в суд. А отца мы 17 лет назад похоронили, где брать чеки? У парня вообще 7 могил разрушено, а он один остался из семьи. У него трое детей маленьких. Нереально ставить одному такие дорогие памятники», – сокрушается Светлана Петренко.

По информации одного из ритуальных бюро Бурейского района, самый дешевый крест на могилу у них стоит 1 500 рублей, а стоимость памятников начинается от 2 500 рублей. В местном сельсовете сказали, что восстанавливать места захоронения жителям придется за свой счет – в бюджете на такие цели средства не предусмотрены.

В общей сложности, по словам местных властей, вандалы успели разрушить 72 места захоронения – сломали надгробия, сожгли цветы и венки. По мнению сельчан, разрушений могло быть больше, если бы дым от горящих венков не привлек местных жителей на погост. В разрушении могил подозревают двух братьев, один из которых вместе с семьей живет в Безозёрном, а второй наведывается к нему в гости.

Оба задержаны, в полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Тут уже говорят, что их на 13 суток задержали только из-за того, что боятся расправы населения», – рассказала Светлана Петренко.