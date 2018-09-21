Благовещенские общественные организации будут сотрудничать с полицией

Благовещенские полицейские и местные общественные организации подписали соглашении о сотрудничестве. На встрече присутствовали мэр города Валентина Калита, начальник МО МВД России «Благовещенский» Илья Колотушкин и председатели 18 общественных организаций.

Был озвучен ряд направлений, по которым будет осуществляться совместная работа. Это прежде всего профилактика алкоголизма и наркомании, безнадзорности и беспризорности, правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, профилактики нарушений правил дорожного движения, совместная работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

«Тесное сотрудничество общественных организации с органами внутренних дел по профилактике преступлений и правонарушений на территории областного центра сыграет положительную роль в сфере обеспечения общественного порядка на территории города. Разносторонняя и талантливая молодежь с активной гражданской позицией, заинтересованная в социальном партнерстве, поможет нам в этом», – отметил Илья Колотушкин.