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21сентября
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сегодня, 11:48 1

Благовещенские общественные организации будут сотрудничать с полицией

Благовещенские общественные организации будут сотрудничать с полицией

Благовещенские полицейские и местные общественные организации подписали соглашении о сотрудничестве. На встрече присутствовали мэр города Валентина Калита, начальник МО МВД России «Благовещенский» Илья Колотушкин и председатели 18 общественных организаций.

Был озвучен ряд направлений, по которым будет осуществляться совместная работа. Это прежде всего профилактика алкоголизма и наркомании, безнадзорности и беспризорности, правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, профилактики нарушений правил дорожного движения, совместная работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

«Тесное сотрудничество общественных организации с органами внутренних дел по профилактике преступлений и правонарушений на территории областного центра сыграет положительную роль в сфере обеспечения общественного порядка на территории города. Разносторонняя и талантливая молодежь с активной гражданской позицией, заинтересованная в социальном партнерстве, поможет нам в этом», – отметил Илья Колотушкин.

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Комментарии
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  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    2 часа назад

    ой ты как хорошо.

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