В Благовещенске и районе начались массовые проверки водителей

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С пятницы, 21 сентября, в Благовещенске и Благовещенском районе началось профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Автомобилистов ждут массовые проверки.

Мероприятие проводится, чтобы предотвратить ДТП, пресечь и предупредить нарушения правил дорожного движения. Автоинспекторы будут массово останавливать автомобили и проверять водителей на состояние опьянения.

За восемь месяцев с начала текущего года по вине нетрезвых водителей в городе и районе произошло 41 ДТП. В них пострадал 61 человек. Всего с начала года благовещенские автоинспекторы задержали 597 пьяных водителей. 250 человек задержаны за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 155 автомобилистов отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Отказ от медосвидетельствования повлечет штраф в размере 30 000 рублей с лишением права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. Водителю, которого ничему не научило наказание за пьяное вождение, грозит уже уголовная ответственность. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до двух лет.

«Если вы видите, что за руль садится нетрезвый человек, сообщите об этом в дежурную часть Госавтоинспекции по номерам 42-52-62, 02. Ваш звонок может остановить беду», – обращаются автоинспекторы.