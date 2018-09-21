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21сентября
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сегодня, 11:45 3

В Благовещенске и районе начались массовые проверки водителей

В Благовещенске и районе начались массовые проверки водителей
Фото: ktonaavto.ru

С пятницы, 21 сентября, в Благовещенске и Благовещенском районе началось профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Автомобилистов ждут массовые проверки.

Мероприятие проводится, чтобы предотвратить ДТП, пресечь и предупредить нарушения правил дорожного движения. Автоинспекторы будут массово останавливать автомобили и проверять водителей на состояние опьянения.

За восемь месяцев с начала текущего года по вине нетрезвых водителей в городе и районе произошло 41 ДТП. В них пострадал 61 человек. Всего с начала года благовещенские автоинспекторы задержали 597 пьяных водителей. 250 человек задержаны за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 155 автомобилистов отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Отказ от медосвидетельствования повлечет штраф в размере 30 000 рублей с лишением права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. Водителю, которого ничему не научило наказание за пьяное вождение, грозит уже уголовная ответственность. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до двух лет.

«Если вы видите, что за руль садится нетрезвый человек, сообщите об этом в дежурную часть Госавтоинспекции по номерам 42-52-62, 02. Ваш звонок может остановить беду», – обращаются автоинспекторы.

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#закон #транспорт


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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    зачем об этом писать??? это нужно систематически делать а не сообщать, что делаем, собираемся делать, каждую неделю машина в хлам по пьяне в городе имеется

  • анчар

    анчар
    2 часа назад

    Очень правильно. Это действительно работа организации безопасного движения. И в случае дтп нужно специалиста на чьём участке пьяный водятел отметился привлекать субсидиарно к возмещению ущерба офицера работающего спустя рукава. Респект автору этого приказа.

  • Товарищ майора

    Товарищ майора
    56 минут назад

    inoy

    зачем об этом писать??? это нужно систематически делать а не сообщать, что делаем, собираемся делать, каждую неделю машина в хлам по пьяне в город



    Вот как раз и надо писать в целях профилактики, глядишь и кто то не пострадает от пьяной твари за рулем. Хотя надо признать , что некоторым пофиг эта информация, все равно прутся на дороги пьяными



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