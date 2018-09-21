Сотрудник автомойки в Благовещенске разбил на ее территории новый автомобиль (видео)

16 сентября в Благовещенске произошел инцидент на автомойке, расположенной в районе пересечения улиц Мухина и Пролетарской. Ее сотрудник разбил автомобиль клиента. Пострадавшая машина – новый внедорожник «УАЗ Патриот».

Как рассказал ИА «Амур.инфо» владелец автомобиля Дмитрий, он являлся постоянным клиентом этой автомойки. В тот день ничего не предвещало беды. Один из сотрудников сел за руль внедорожника и врезался в стену. Причем Дмитрий отмечает, что у этого работника даже нет водительских прав.

«В объяснительной он писал в полиции, что педаль газа "закусило", хотя машина – "УАЗ Патриот" 2017 года, максимальная комплектация. Там электронная педаль газа, ее не может "закусить"», – рассказывает владелец машины.

Он пояснил, что внедорожник застрахован по КАСКО, и сейчас произошедшим занимается полиция.

Владелец автомойки подтвердил ИА «Амур.инфо» факт происшествия. Собеседник сообщил, что в случае, если страховая компания откажет Дмитрию в компенсации по КАСКО, он возьмет на себя восстановление «УАЗа».

В МО МВД России «Благовещенский» информагентству сообщили, что поступило заявление по факту повреждения имущества. Полиция проводит проверку.