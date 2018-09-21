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21сентября
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сегодня, 11:30 7

Сотрудник автомойки в Благовещенске разбил на ее территории новый автомобиль (видео)

Сотрудник автомойки в Благовещенске разбил на ее территории новый автомобиль (видео)

16 сентября в Благовещенске произошел инцидент на автомойке, расположенной в районе пересечения улиц Мухина и Пролетарской. Ее сотрудник разбил автомобиль клиента. Пострадавшая машина – новый внедорожник «УАЗ Патриот».

Как рассказал ИА «Амур.инфо» владелец автомобиля Дмитрий, он являлся постоянным клиентом этой автомойки. В тот день ничего не предвещало беды. Один из сотрудников сел за руль внедорожника и врезался в стену. Причем Дмитрий отмечает, что у этого работника даже нет водительских прав.

«В объяснительной он писал в полиции, что педаль газа "закусило", хотя машина – "УАЗ Патриот" 2017 года, максимальная комплектация. Там электронная педаль газа, ее не может "закусить"», – рассказывает владелец машины.

Он пояснил, что внедорожник застрахован по КАСКО, и сейчас произошедшим занимается полиция.

Владелец автомойки подтвердил ИА «Амур.инфо» факт происшествия. Собеседник сообщил, что в случае, если страховая компания откажет Дмитрию в компенсации по КАСКО, он возьмет на себя восстановление «УАЗа».

В МО МВД России «Благовещенский» информагентству сообщили, что поступило заявление по факту повреждения имущества. Полиция проводит проверку.

Просмотров всего: 3786

#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Vovken

    Vovken
    3 часа назад

    Возьмет на себя восстановление? Да на кой он нужен восстановленный

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    Аж подушки сработали!

  • Obuvatel

    Obuvatel
    2 часа назад

    В следующий раз своими ручками мыть будешь

  • Dr.SaVaNt

    Dr.SaVaNt
    2 часа назад

    VovkenВозьмет на себя восстановление? Да на кой он нужен восстановленный


    А какая разница? Он что целый авно,что битый

  • странаворов

    странаворов
    2 часа назад

    Зачем оленю с мойки садиться за руль? Сам загнал, заглушил, ключ в карман и стой на улице кури.

  • Viva

    Viva
    1 час назад

    странаворовЗачем оленю с мойки садиться за руль? Сам загнал, заглушил, ключ в карман и стой на улице кури.


    А эти олени порой настойчиво просят ключи, типа они отгонят. Никогда не даю ключи, какие проблемы- я здесь, отгоню сама. На моих глазах, пару лет назад, на мойке на кантемирова такой олень выгонял и днищем на бордюр, звук хороший был, врядли он хозяину сказал об этом.

  • Геральт

    Геральт
    53 минуты назад

    ну как бы

    ~~

    КоАП РФ Статья 12.7. Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством



    КонсультантПлюс: примечание.

    При пресечении нарушений, указанных в ч. 1 и 2 ст. 12.7, применяются задержание ТС и отстранение водителя от управления.

    1. Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством (за исключением учебной езды), -

    влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

    (в ред. Федеральных законов от 21.03.2005 N 21-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 24.07.2007 N 210-ФЗ, от 23.07.2013 N 196-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    2. Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами, -

    (в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 196-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от ста до двухсот часов.

    (в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 196-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    3. Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством (за исключением учебной езды) или лишенному такого права, -

    влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей.

    (в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 24.07.2007 N 210-ФЗ, от 23.07.2013 N 196-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

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