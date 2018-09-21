Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:46 1

В Благовещенске водитель Toyota Funcargo повредил чужой автомобиль и скрылся

В Благовещенске водитель Toyota Funcargo повредил чужой автомобиль и скрылся

В Благовещенске разыскивают водителя автомобиля, скрывшегося с места ДТП. 18 сентября 2018 года в 12:00 в районе дома № 110 по улице Октябрьской неустановленный водитель на автомобиле Toyota Funcargo красного цвета при выезде со стоянки наехал на стоящий автомобиль Toyota Carina, который получил повреждения. Водитель Toyota Funcargo с места ДТП скрылся.

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев, свидетелей произошедшего или самого водителя. Тех, кому что-либо известно о местонахождении данного автомобиля, просят сообщить в Госавтоинспекцию.

Любую информацию о происшествии просят передавать в группу розыска ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по телефону: 59-46-86 или в дежурную часть: 42-52-62.

Просмотров всего: 891

#происшествия #транспорт


Общество 3

В Благовещенском районе идет масштабная реконструкция дорог
В России и мире

Агрессивная старушка напала на молодого человека во Владивостоке (видео)
Происшествия 2

В Благовещенске легковушка проехала перекресток на красный (видео)
Происшествия 2

По факту разрушения могил в Безозёрном возбуждено уголовное дело
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Димко

    Димко
    4 часа назад

    вот гад, меня тоже вчера шаркнули и скрылись

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь