В Благовещенске водитель Toyota Funcargo повредил чужой автомобиль и скрылся

В Благовещенске разыскивают водителя автомобиля, скрывшегося с места ДТП. 18 сентября 2018 года в 12:00 в районе дома № 110 по улице Октябрьской неустановленный водитель на автомобиле Toyota Funcargo красного цвета при выезде со стоянки наехал на стоящий автомобиль Toyota Carina, который получил повреждения. Водитель Toyota Funcargo с места ДТП скрылся.

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев, свидетелей произошедшего или самого водителя. Тех, кому что-либо известно о местонахождении данного автомобиля, просят сообщить в Госавтоинспекцию.

Любую информацию о происшествии просят передавать в группу розыска ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по телефону: 59-46-86 или в дежурную часть: 42-52-62.