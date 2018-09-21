На хоккейный матч «Амурской осени» можно забронировать еще 150 билетов

У желающих попасть на хоккейный матч с участием артистов фестиваля кино и театра «Амурская осень» есть еще один шанс. Вечером пятницы, 21 сентября, на сайте ТРЦ «Острова» вновь появится кнопка бронирования билетов. Произойдет это ровно в 16:00.

С этого времени будут доступны 150 билетов на хоккейный матч. Для бронирования необходимо зарегистрироваться и внести номер телефона, после чего на него придет код подтверждения. По одному номеру телефона получить можно только один билет.

В первый раз на игру выделили 300 билетов. Ажиотаж был такой, что они закончились менее чем за полчаса. По словам организаторов, тогда из-за технического сбоя у некоторых забронировавших места бронь позднее слетела. В этот раз обещают, что все пройдет без технических эксцессов.

Хоккейный матч с участием актеров «Амурской осени» состоится в субботу, 22 сентября, в 19:00. Он пройдет на новой ледовой арене в ТРЦ «Острова». Билеты на него бесплатные, но для их получения необходима обязательная бронь.

Для свободного катания арена откроется в воскресенье, 23 сентября.