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21сентября
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На хоккейный матч «Амурской осени» можно забронировать еще 150 билетов

На хоккейный матч «Амурской осени» можно забронировать еще 150 билетов

У желающих попасть на хоккейный матч с участием артистов фестиваля кино и театра «Амурская осень» есть еще один шанс. Вечером пятницы, 21 сентября, на сайте ТРЦ «Острова» вновь появится кнопка бронирования билетов. Произойдет это ровно в 16:00.

С этого времени будут доступны 150 билетов на хоккейный матч. Для бронирования необходимо зарегистрироваться и внести номер телефона, после чего на него придет код подтверждения. По одному номеру телефона получить можно только один билет.

В первый раз на игру выделили 300 билетов. Ажиотаж был такой, что они закончились менее чем за полчаса. По словам организаторов, тогда из-за технического сбоя у некоторых забронировавших места бронь позднее слетела. В этот раз обещают, что все пройдет без технических эксцессов.

Хоккейный матч с участием актеров «Амурской осени» состоится в субботу, 22 сентября, в 19:00. Он пройдет на новой ледовой арене в ТРЦ «Острова». Билеты на него бесплатные, но для их получения необходима обязательная бронь.

Для свободного катания арена откроется в воскресенье, 23 сентября.

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#Амурская осень #спорт


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