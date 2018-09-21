В Благовещенске появились знаки, призывающие пешеходов отвлечься от телефонов

Фото отдела ГИБДД по Благовещенску

20 сентября в Благовещенске состоялась акция по повышению безопасности пешеходов на перекрестках. В ее рамках на тротуар были нанесены специальные знаки-сообщения.

Акцию провели представители амурского отделения организации «Молодая Гвардия» совместно с Госавтоинспекцией Благовещенска, при поддержке управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города. Активисты «Молодой Гвардии» совместно с инспекторами ГИБДД при помощи шаблонов нанесли на тротуар знаки, напоминающие о необходимости соблюдать осторожность при переходе проезжей части. Это были такие знаки, как «Возьми ребенка за руку!», «Пешеход, убедись в безопасности перехода!», «Пешеход, отвлекись от телефона!», «Пешеход, сними наушники».

Для нанесения знаков были определены перекрестки улиц: Театральная – Горького, Амурская – Шимановского, Мухина – Игнатьевское шоссе, Институтская – Студенческая. По статистике, именно на этих перекрестках происходит наибольшее количество наездов на пешеходов, сообщает отдел ГИБДД по Благовещенску.

Как отмечается, в ходе мероприятия горожане активно интересовались происходящим, высказывали свои варианты обращений к пешеходам.

Аналогичная акция запланирована на весну будущего года. Планируется охватить большее количество перекрестков.